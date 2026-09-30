EU sanciona a dos empresas en México vinculadas con red financiera del Tren de Aragua

Fachada del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa.

Estados Unidos sancionó este miércoles a dos empresas con sede en México por supuestos vínculos con el Tren de Aragua, designada como una organización terrorista extranjera por la administración de Donald Trump.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Enigma Community, propiedad de Oscar Leonardo Martínez Pirona, y a Soluciones Integrales Toluca, de Alejandro Mejía Castillo, que operan desde México y Venezuela bajo la dirección de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus”.

Ambos son señalados por su presunto apoyo al Tren de Aragua, grupo criminal venezolano al que el Tesoro atribuye robos millonarios a bancos estadounidenses a través de ataques informáticos a cajeros automáticos con la instalación de programas maliciosos.

Posteriormente, el dinero sustraído es transferido entre miembros y asociados del Tren de Aragua para ocultar su origen ilícito con operaciones que incluyen criptomonedas.

Hasta agosto de 2025, las pérdidas por los presuntos ataques de este tipo en Estados Unidos ascendían a 40.73 millones de dólares en más de mil 500 casos.

“Prometheus” se encuentra entre los 10 fugitivos más buscados del FBI y es identificado como el presunto creador del programa malicioso que utiliza el grupo criminal.

Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus”. ı Foto: treasury.gov

Respecto a Oscar Leonardo Martínez Pirona, el Departamento del Tesoro detectó transacciones con la actriz venezolana Jimena Romina Araya Navarro, a quien la OFAC sancionó el 3 de diciembre de 2025 por presunto lavado de dinero para el Tren de Aragua.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha acusado a 98 personas desde el 21 de octubre de 2025 por su participación en esos ataques. Los cargos incluyen apoyo material a una organización terrorista extranjera, fraude bancario, robo a bancos, lavado de dinero y acceso no autorizado a computadoras protegidas. Si los tribunales los encuentran culpables, las penas máximas van de 20 a 335 años.

Por separado, la OFAC sancionó a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, a quien identifica como dirigente del Tren de Aragua con operaciones en varios países sudamericanos. La dependencia lo vincula con minería de oro, exportación de narcóticos y delitos violentos.

Tras estas designaciones, la OFAC bloquea los bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. La restricción también alcanza a entidades cuya propiedad corresponda, directa o indirectamente, en al menos 50 por ciento a uno o varios integrantes de la lista.

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cehr