Marina del Pilar ordena revisar si empresas señaladas por EU han sido contratadas por Gobierno de BC

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, se deslindó de las sanciones que anunció el Departamento del Estado de Estados Unidos contra 46 personas físicas y morales, entre las cuales apareció su exesposo Carlos Torres, e informó que, en respuesta, ordenó investigar si en su Gobierno se cerró algún contrato con alguna de las empresas incluidas.

A través de un comunicado, el Gobierno de Baja California aseguró que, ante la inclusión de 46 personas físicas y morales en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por presuntas actividades ilícitas, se tomarán medidas para garantizar la seguridad dentro del Ejecutivo estatal.

Así, informó el gobierno, la mandataria estatal ordenó investigar si alguna de las empresas señalada por Estados Unidos ha contratado con el Gobierno del Estado.

Los expedientes se remitirán a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno “para que se actúen conforme a la ley” .

En el mismo sentido, el Gobierno de Baja California aseguró que las personas relacionadas con algún cargo público, señaladas por EU, “deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes, que serán las encargadas de informar sobre las investigaciones”.

El Gobierno de Baja California aseguró que “no hablará en su nombre y continuará enfocado en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de Baja California”.

“La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda continuará concentrada en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de las y los bajacalifornianos”, concluye el comunicado.

Marina del Pilar no está en la lista y no mantiene relación con Carlos Torres, aclara

En el mismo comunicado, el Gobierno de Baja California aclara que Marina del Pilar no está en la lista de las 46 personas físicas y morales señaladas por presuntos vínculos criminales, y que con Carlos Torres, quien sí figura en la misma, ya se disolvió el matrimonio.

“La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres. El único interés que comparte es el bienestar de nuestros hijos. La gobernadora no figura entre las personas sancionadas por la OFAC”, se aclara en el documento.

Asimismo, se enfatizó que Ávila Olmeda no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero, y que su patrimonio está declarado ante las autoridades mexicanas.

Entre los incluidos en la lista OFAC, según se anunció este martes, se encuentran Carlos Alberto Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres y Pedro Ariel Mendívil García, identificados como operadores políticos que habrían facilitado actividades ilícitas.

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