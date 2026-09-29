¿Quiénes son Christian y Gael, los estudiantes de la UAEM asesinados en Cuernavaca?

El pasado 26 de septiembre dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados durante un ataque armado en la colonia Chulavista del municipio de Cuernavaca, Morelos.

La Fiscalía General del Estado de Morelos emitió un comunicado de prensa en el que aseguraron que agotarán “todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos sucitados este sábado 26 de septiembre, en donde dos jóvenes perdieron la vida”.

En cuanto a la UAEM, emitieron un comunicado en el que lamentaron el fallecimiento de dos estudiantes de la Preparatoria Número Dos, quienes “fueron víctimas de la violencia y fueron privados de la vida”.

TE RECOMENDAMOS: Busca garantizar seguridad Marina del Pilar ordena revisar si empresas señaladas por EU han sido contratadas por Gobierno de BC

“Las palabras resultan insuficientes ante el dolor de sus familias. Enviamos nuestras más profundas condolencias a sus madres, padres, familiares, amigos, compañeros y maestros, y a toda la comunidad universitaria que se encuentra nuevamente de luto” se lee en el comunicado.

Además, exigieron justicia y demandaron a la Fiscalía General del Estado de Morelos “una investigación pronta y exhaustiva, que esclarezca los hechos y se castigue a los responsables”, pues consideraron que “la indignación ya no basta”.

Debido a que múltiples estudiantes de la UAEM han perdido la vida durante el último año, la institución señaló que no quieren ni deben acostumbrarse “a que la UAEM permanezca de luto”.

¿Quiénes son Christian y Gael?

Christian y Gael eran dos jóvenes de 17 años de edad que acudieron a una celebración de cumpleaños el pasado 26 de septiembre, y se presume de manera extraoficial que se encontraban en una avenida principal de Curnavaca.

Fue alrededor de las 21:30 horas del sábado cuando el terrible hecho ocurrió, pues se escucharon las detonaciones de armas de fuego que terminaron con la vida de ambos jóvenes.

🚨 Gael y Christian, estudiantes de la Preparatoria 2 de la UAEM, fueron asesinados a balazos el sábado en Cuernavaca. Un tercer joven resultó herido. #Morelos vuelve a enlutar a su comunidad estudiantil. ¿Cuántos crímenes más harán falta para que las autoridades garanticen su… pic.twitter.com/iRcOjwBM9B — Avi 🦆 (@avieu) September 28, 2026

Familiares, estudiantes y amigos realizaron una marcha silenciosa en Cuernavaca este 29 de septiembre, con la finalidad de exigir justicia por el asesinato de Christian y Gael.

Alrededor de las 09:30 horas de este martes se realizó un recorrido en memoria de ambos jóvenes, para posteriormente iniciar una protesta para reforzar los protocolos de seguridad en dicha entidad.

#Morelos | El padre de Christian, uno de los jóvenes asesinados el pasado sábado, pidió a la sociedad y a las autoridades no criminalizar a su hijo y a Gael, el otro joven asesinado, por andar en motocicletas y aseguró que Christian era un ejemplo en la comunidad.#Cuernavaca… pic.twitter.com/YSUE1Yfk4k — Óscar Guadarrama (@_Oscargtorres) September 28, 2026

En lo que va del año seis estudiantes de la UAEM han sido asesinados, y las investigaciones de todos los casos continúan activas hasta el momento, por lo que no se cuenta con sentencias para los posibles responsables.

Este 2026 la UAEM ha estado de luto, por los feminicidios y homicidios de sus estudiantes: Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón, Claudia Tacoronte Aguilera, Christian Shamed y Gael.

🚨🕊️#ÚLTIMAHORA Familiares, amigos y estudiantes de la Prepa 2 de la @UAEMor dieron el último adiós a Christian Shamed y Gael en el panteón de La Leona, #Cuernavaca. La comunidad universitaria exige justicia y el esclarecimiento del crimen en Chulavista. 💐⚖️⚠️🚨 #Morelos pic.twitter.com/Fv7J7Ykj3m — OMG Noticias Morelos (@OMGNotiMorelos) September 29, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.