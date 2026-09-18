Caso Claudia Tacoronte: vinculan a proceso al presunto feminicida de la estudiante española

Una jueza del Poder Judicial de Morelos vinculó a proceso a Francisco Javier “N” por su probable responsabilidad en el feminicidio de Claudia Tacoronte.

Un juez del Poder Judicial de Morelos vinculó a proceso a Francisco Javier “N” por su probable responsabilidad en el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante de intercambio de origen español.

“El juez determinó vincular a proceso al hombre por el delito de feminicidio al considerar que el imputado incurrió en las causales de lesiones infamantes y exposición en lugar público”, informó la Fiscalía de Morelos en un comunicado.

Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos, se encontraba de intercambio. ı Foto: La Razón (con material de Redes Sociales)

La resolución judicial se emitió luego de que la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGR) presentó 26 datos de prueba para sustentar la imputación por el crimen cometido en la entidad.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado atacó a Claudia Tacoronte con un cuchillo para despojarla de su teléfono celular el pasado 12 de septiembre de 2026 en el municipio de Cuautla.

Un grupo de estudiantes protestó en Cuernavaca, Morelos, el pasado 15 de septiembre, por el feminicidio de la alumna española Claudia Tacoronte Aguilera. ı Foto: Cuartoscuro

Francisco Javier “N” fue capturado el 17 de septiembre de 2026, después de que el caso tomó notoriedad internacional. El asesinato provocó indignación en la comunidad universitaria tanto de México como de España.

Estudiantes de la UAEM y colectivos feministas realizaron protestas en Morelos exigiendo justicia, mientras que las autoridades mexicanas entablaron comunicación constante con el Consulado de España para la repatriación de los restos y el acompañamiento a la familia. La Fiscalía de Morelos confirmó que buscará la pena máxima para el procesado.

#FiscalíaMorelosInforma📄 VINCULAN A PROCESO A FRANCISCO JAVIER “N” ACUSADO DEL FEMINICIDIO DE CLAUDIA TACORONTE



•Está siendo investigado por privar de la vida a la mujer en la colonia Ampliación Emiliano Zapata



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Además, las autoridades educativas de España suspendieron los intercambios estudiantiles, hasta que se resuelva el caso de Claudia Tacoronte.

¿Qué ocurrió en la audiencia del presunto feminicida de Claudia Tacoronte?

Durante la audiencia, la representación social exhibió testimonios clave de dos mujeres con identidad reservada que permitieron la identificación y posterior localización del probable responsable.

Asimismo, durante el desarrollo de la diligencia judicial se hizo constar que el individuo cuenta con antecedentes penales previos por la comisión de diversos delitos en la entidad.

Tras evaluar los elementos presentados, el juez determinó fijar un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

FRANCISCO JAVIER “N”, ALIAS: El Trompas │ DETENCIÓN: Cuautla, Morelos │ ACUSACIÓN: Feminicidio ı Foto: Especial

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JVR