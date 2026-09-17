Cae el presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte

El informe oficial sobre la desarticulación y captura del presunto imputado fue presentado por el secretario Omar García Harfuch.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención del presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española de 21 años cuyo homicidio ocurrió en el municipio de Cuautla, Morelos.

“El presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido”, escribió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en la red social X.

De acuerdo con el titular de la SSPC, la captura fue resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Secretaría de Seguridad de la entidad.

Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable… pic.twitter.com/cWleAumz2v — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 18, 2026

“Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable pérdida”, agregó el titular de la SSyPC.

Además, el funcionario expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y enfatizó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la erradicación del feminicidio y el combate a la impunidad constituyen prioridades centrales de la estrategia de seguridad del Gobierno Federal.

La detención del presunto feminicida ocurrió un día después de que un juez de control de Morelos otorgara una orden de aprehensión contra el presunto feminicida, identificado como Francisco Javier “N”, apodado como “El Trompas”.

¿Qué le ocurrió a Claudia Tacoronte en Cuautla, Morelos?

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años y originaria de Gran Canaria, era una estudiante de la Universidad de Granada que realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Llevaba apenas un mes en México cuando ocurrió el ataque la noche del sábado 12 de septiembre de 2026.

La agresión tuvo lugar en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, Morelos, a donde la joven había acudido para participar en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Claudia sufrió heridas de gravedad por arma blanca durante un presunto asalto. Pese a pedir auxilio a los asistentes del evento, falleció en el sitio antes de la llegada de los servicios de emergencia.

CLAUDIA TACORONTE OCUPACIÓN: Alumna de Educación infantil de la U. de Granada, España ı Foto: Especial

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio. Asimismo, la gobernadora Margarita González Saravia confirmó la coordinación con el Consulado de España para brindar apoyo consular y acompañamiento a los familiares de la víctima.

El crimen generó una fuerte indignación tanto en México como en España. Las comunidades universitarias de la UAEM, la Universidad de Granada y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria expresaron su repulsa y guardaron minutos de silencio en su memoria.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR