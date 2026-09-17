Gobierno de México garantiza pago puntual a maestras y maestros de Michoacán: Mario Delgado

Las garantías de financiamiento para la nómina docente fueron expuestas por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El Gobierno de México garantiza la entrega puntual de los salarios para el magisterio de Michoacán. La medida busca erradicar de forma definitiva los retrasos en los pagos que afectaron el ingreso de las y los docentes durante las administraciones pasadas en la entidad.

Para cumplir con este compromiso, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno estatal mantendrán un esquema de coordinación financiera continua. Este mecanismo asegura la disponibilidad inmediata de los recursos requeridos para cubrir la nómina educativa local.

Durante su participación en el Quinto Informe de Labores del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, confirmó una inversión cercana a los 9 mil 500 millones de pesos.

Esta importante bolsa de recursos impulsará la infraestructura escolar, la cobertura docente y los esquemas de becas dentro del Plan Michoacán por la paz y la justicia, con la finalidad de fortalecer el sistema público en el estado.

“El objetivo central es que ningún grupo y ninguna escuela se quede sin maestras o maestros”, sostuvo el funcionario federal. Explicó que la planeación presupuestal considera la apertura de plazas, recategorizaciones e incremento de horas de clase.

Un gusto acompañar a nuestro estimado gobernador de Michoacán, @ARBedolla, en la presentación de su 5° Informe de Gobierno.



Reconocemos su ardua labor por la educación en el estado y agradecemos su firme respaldo ante la agenda política de nuestra presidenta, la Dra.… pic.twitter.com/PWwMEsNbiU — Mario Delgado (@mario_delgado) September 17, 2026

Asimismo, Delgado resaltó que la entidad opera como referente nacional en política social. Muestra de ello es la Beca Gertrudis Bocanegra para el transporte de estudiantes universitarios, la cual ya comenzó a implementarse en entidades como Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas.

La estrategia educativa federal para el estado abarca también la puesta en marcha de los nuevos Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, la construcción de planteles tecnológicos y la apertura de espacios en la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

A la par, el Gobierno de México mantendrá la atención prioritaria mediante el programa La Escuela es Nuestra, con el fin de dignificar los inmuebles escolares con mayor demanda en las diversas regiones michoacanas.

Finalmente, el titular de la SEP detalló que la asignación presupuestal para la entidad continuará bajo revisión técnica constante. El propósito es atender las necesidades operativas del magisterio y consolidar la enseñanza pública como un derecho garantizado para la niñez y juventud.

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JVR