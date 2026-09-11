SEP amplía becas y escuelas para estudiantes en Chiapas y Oaxaca

El informe sobre la cobertura de apoyos a la educación en la región fue encabezado por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Más de un millón 45 mil estudiantes de nivel básico y medio superior en Chiapas cuentan actualmente con apoyos económicos directos, mientras se acelera el fortalecimiento de la infraestructura física escolar y la apertura de nuevos planteles en el sureste mexicano.

Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, durante una gira de trabajo realizada en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la entidad chiapaneca.

Como parte de la ampliación de la oferta académica en Chiapas, la estrategia federal contempla la puesta en marcha de 25 nuevos Telebachilleratos Comunitarios, así como la incorporación de 31 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza para garantizar espacio a la juventud.

“Los jóvenes deben estar en las escuelas. Ese es el compromiso de la transformación: que ninguna joven o ningún joven tenga que abandonar sus estudios y que encuentre en la educación una oportunidad para construir su proyecto de vida”, aseveró el funcionario federal.

De forma paralela, las autoridades educativas informaron que más de 800 mil alumnos chiapanecos han recibido valoraciones médicas de salud preventiva, en un esfuerzo por colocar la atención integral y el bienestar físico de los estudiantes en el centro de las políticas públicas.

En el estado de Oaxaca, la SEP refrendó la meta de alcanzar una cobertura universal de becas. Para consolidar la permanencia de las y los alumnos en las aulas, el Gobierno de México ha destinado un presupuesto superior a los 6 mil 300 millones de pesos.

En dicho estado, la Beca Universal Rita Cetina alcanza un registro de 197 mil 983 alumnos de nivel secundaria, además de beneficiar a 372 mil 436 estudiantes de primaria con partidas destinadas a la compra de útiles y uniformes escolares.

A estos apoyos se añaden 148 mil 675 beneficiarios de educación media superior mediante la Beca Benito Juárez, junto con 35 mil 248 alumnos de educación superior integrados al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El secretario concluyó que la dependencia continuará con las labores en campo en estrecha coordinación con los gobiernos estatales para ampliar la infraestructura, erradicar la deserción escolar y asegurar la gratuidad de la enseñanza en todas sus etapas.

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JVR