Presume Evelyn en Guerrero menos crímenes y más inversión

Al presentar, este viernes, su Quinto Informe al Pueblo de Guerrero, la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, destacó avances en materia de seguridad, salud, educación e infraestructura.

Desde el Auditorio Sentimientos de la Nación, en Chilpancingo, Salgado Pineda mostró los logros alcanzados en materia de combate a la pobreza y aseguró que la entidad registra una reducción significativa en los principales indicadores de incidencia delictiva, ya que Guerrero registró su menor promedio diario de homicidios dolosos en más de una década.

De acuerdo con la mandataria, desde 2021 el promedio diario de este delito se ha reducido 30 por ciento, mientras que la disminución alcanza 61 por ciento respecto al máximo registrado en 2017.

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El Dato: los indicadores económicos presentados mostraron que el gobierno estatal consiguió reducir la pobreza laboral en 5.9 puntos porcentuales durante el último año.

Agregó que entre enero y junio de 2026 los delitos como feminicidio, lesiones dolosas, secuestro, extorsión y robo con violencia registraron una reducción conjunta de 21.5 por ciento en comparación con el año anterior. Destacó que el estado se encuentra entre las entidades con mayor número de detenciones relacionadas con el delito de extorsión, entre las acciones emprendidas para combatir este ilícito.

La mandataria de Guerrero, al presentar su estado de resultados, ayer. ı Foto: Especial

ESTRATÉGIA SANITARIA. Salgado anunció una inversión de tres mil millones de pesos para la construcción del nuevo Hospital General de Tlapa, obra que, afirmó, busca fortalecer la atención médica en la región de La Montaña.

La mandataria también destacó la entrega de más de 19 mil aparatos funcionales, destinados a mejorar la movilidad y las condiciones de vida de personas que requieren este tipo de apoyos.

La inversión en infraestructura sanitaria fue presentada como uno de los principales componentes de la estrategia de su administración para ampliar y mejorar los servicios de salud en Guerrero.

APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO. La gobernadora anunció una inversión de 528 millones de pesos en 2026 para fortalecer la infraestructura y ampliar la oferta educativa en al entidad. Entre los proyectos contemplados se encuentra el establecimiento de nuevos planteles del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar), telebachilleratos, planteles Margarita Maza y tres nuevas instituciones de educación superior.

Salgado destacó que estas acciones forman parte de una política orientada a ampliar las oportunidades educativas para jóvenes guerrerenses y reducir las brechas de acceso a la educación.

PRIMERA GOBERNADORA. En su mensaje, hizo énfasis en el carácter histórico de su gestión como la primera encabezada por una mujer en Guerrero y sostuvo que los resultados presentados durante su Informe de Gobierno son parte del trabajo realizado durante los cinco años de labores y resaltó las acciones impulsadas en distintas regiones del estado.

Asegura que su administración mantiene como prioridad atender las necesidades de la población y consolidar los avances registrados durante los últimos años al priorizar los servicios de salud, educación y seguridad.

En el último tramo de su administración, Salgado Pineda anunció que mantendrá los esfuerzos para reducir la violencia, ampliar los servicios públicos y fortalecer la infraestructura educativa y hospitalaria de Guerrero.