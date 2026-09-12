En medio de disputas internas Morena deja en suspenso 12 de 17 coordinadores al 27

Morena frenó temporalmente la definición de 12 de las 17 coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación, que serán la antesala de las candidaturas a las gubernaturas de 2027, en medio de disputas internas, presión de grupos y desacuerdos con sus aliados del PT y PVEM.

El proceso, que arrancó en junio con 277 aspirantes registrados, avanzó inicialmente con la designación de cinco perfiles: Nora Ruvalcaba, en Aguascalientes; Pablo Gutiérrez Lazarus, en Campeche; Rosi Bayardo, en Colima; Santiago Nieto, en Querétaro, e Imelda Castro, en Sinaloa.

Sin embargo, el 26 de agosto, después de ese primer paquete de nombramientos, la dirigencia encabezada por Ariadna Montiel decidió detener los anuncios durante la semana del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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El Dato: Para las 17 gubernaturas se registraron 277 aspirantes, 16 en promedio por entidad, por lo que el filtro dejaría fuera a figuras con estructuras políticas y grupos propios.

La pausa ocurrió justo cuando se esperaba que Morena acelerara las definiciones antes del inicio formal del proceso electoral, el pasado 10 de septiembre. En lugar de ello, Montiel pidió a los aspirantes mantener el trabajo territorial y recordó que la convocatoria establece como límite diciembre de 2026 para concluir las designaciones.

“Tenemos hasta diciembre”, ha insistido la dirigente, quien también ha llamado a los participantes a actuar con calma y buscar que el proceso concluya con unidad.

Los estados que permanecen sin coordinador son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Arturo Espinosa Silis, fundador del Laboratorio Electoral, consideró que la definición de quiénes avanzarán representa un proceso de “jaloneo” y reacomodo dentro de Morena. Advirtió que septiembre perfila una depuración de perfiles y un “rompecabezas” que puede tensar al partido rumbo a 2027, particularmente porque las definiciones deberán conciliar paridad, competitividad y negociación política: “La dirigencia morenista sostiene que no existe retraso porque la propia convocatoria permite definir las coordinaciones hasta diciembre. Sin embargo, el calendario político ya se aceleró con el inicio formal del proceso electoral 2027”.

La definición de los candidatos para la elección del próximo año, dijo, “se ha convertido desde ahora en una disputa por el control territorial de Morena y sus aliados. El reto para la dirigencia será, por tanto, no sólo encontrar a los perfiles mejor posicionados en las encuestas, sino conseguir que quienes pierdan acepten el resultado y mantengan su respaldo al partido”.

Señaló que la propia convocatoria obliga a los participantes a aceptar las reglas y el resultado del proceso; sin embargo, las disputas que ya se observan en Chihuahua, Baja California, Quintana Roo y otras entidades muestran que la verdadera prueba para Morena comenzará después de conocer quiénes quedan fuera.

“Con 12 coordinaciones todavía pendientes, la pausa de los anuncios no significa el cierre del proceso, sino una etapa de negociación política en la que la dirigencia busca evitar que la competencia por las gubernaturas termine convirtiéndose en una fractura interna rumbo a 2027”, dijo Norma Carrasco, especialista en política por la Universidad Veracruzana.

José Antonio Crespo, analista político e investigador, comentó a La Razón que “mientras un partido concentra el poder, aumentan las disputas por posiciones. El desafío no es sólo elegir candidatos, sino administrar las inconformidades de quienes quedan fuera”.

El experto coincidió en que esta lectura permite conectar las tensiones que ya ocurren en algunos estados “con una disputa más amplia por el control territorial rumbo a 2030”.

TENSIONES. En Chihuahua, la disputa se concentra entre la senadora Andrea Chávez y el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar; mientras que en Baja California la contienda ha estado marcada por acusaciones y filtraciones contra aspirantes.

En Quintana Roo también existen cuestionamientos entre los aspirantes, mientras que en Baja California Sur, Michoacán, Nayarit, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas se mantienen las pugnas entre distintos grupos y figuras locales.

En San Luis Potosí, además, el escenario se complica por la decisión del PVEM de impulsar a Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, lo que abre la posibilidad de que Morena y el Verde compitan por separado.

Aunque el guinda estableció que las encuestas serán el principal mecanismo para determinar a sus coordinadores, la dirigencia decidió mantener bajo reserva los resultados de los sondeos.

La convocatoria contempla que, después de los registros, cada partido filtre a sus aspirantes para que a la encuesta lleguen un máximo de seis perfiles: cuatro de Morena, uno del PT y uno del PVEM. También se consideran factores como trayectoria, reconocimiento territorial, honestidad, opinión pública y cumplimiento de las reglas internas.

La dirigencia también se reservó la posibilidad de utilizar información del Gabinete de Seguridad para revisar los antecedentes de los aspirantes y estableció que ganar una encuesta no necesariamente garantiza la candidatura.

La dirigente Ariadna Montiel ha advertido que el partido no permitirá que lo representen personas con “vínculos inconfesables”, por lo que la revisión de perfiles se ha convertido en otro filtro antes de las definiciones.

El manejo de las encuestas representa un cambio respecto del proceso de 2023, cuando Morena hizo públicos los resultados de los sondeos utilizados para definir su candidatura presidencial. En esta ocasión, los resultados no se han difundido públicamente, aunque, según participantes del proceso, sí han sido comunicados a algunos de los aspirantes descartados.

En vilo ı Foto: Especial

Ven quiebre de 4T en BCS, Colima, SLP y Zacatecas

| Por Claudia Arellano |

A MENOS de un año de las elecciones de 2027, Morena enfrenta el desafío de mantener cohesionadas sus estructuras y evitar que las disputas por las candidaturas fragmenten el voto de la Cuarta Transformación (4T), particularmente en entidades donde existen diferencias entre grupos internos o con sus aliados.

Los politólogos Javier Contreras Vázquez, profesor de la UNAM, y Fernando Dworak, analista y consultor político, advirtieron que la definición de las candidaturas dentro del bloque oficialista puede generar tensiones en estados como Baja California Sur, Colima, San Luis Potosí y Zacatecas, entre otros.

Ambos especialistas coincidieron en que ninguna de las negociaciones entre Morena, PVEM y PT será “enteramente tersa” y que el resultado de esos acuerdos podría ser determinante para mantener unido al oficialismo de cara a la elección.

El Tip: El PAN ha asegurado que tiene estudios internos que demuestran condiciones reales para arrebatarle el triunfo al oficialismo en los estados de BCS, Colima, SLP y Zacatecas.

Respecto a Baja California Sur, Contreras señaló que, aunque la oposición busca convertir el proceso electoral en una oportunidad para recuperar terreno, la selección de candidatos será uno de los factores determinantes para establecer si la 4T llega unida a los comicios.

En Zacatecas, Dworak advirtió que el riesgo para Morena no se limita a una eventual ofensiva de PAN, PRI o MC, pues una candidatura que deje inconformes a sectores importantes del partido podría provocar deserciones, candidaturas alternas o reducción de la estructura territorial.

17 entidades renovarán gubernaturas en los próximos comicios

Colima representa otro foco de atención. Morena avanzó en la definición de su estructura con Rosa Bayardo como coordinadora estatal; sin embargo, Dworak consideró que todavía existen posibles tensiones con sus aliados, ya que el escenario podría complicarse si alguno de ellos opta por competir con una candidatura propia. Desde junio, anticipó que en San Luis Potosí no sería sencillo concretar una alianza entre Morena y el PVEM. Según los politólogos, la elección de 2027 pondrá a prueba no sólo la capacidad electoral de Morena, sino su capacidad para negociar con el PVEM y el PT.