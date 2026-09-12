Ven quiebre de 4T en BCS, Colima, SLP y Zacatecas

casas encuestadoras sitúan en 40 por ciento la intención de voto por la Cuarta Transformación en Zacatecas.

A MENOS de un año de las elecciones de 2027, Morena enfrenta el desafío de mantener cohesionadas sus estructuras y evitar que las disputas por las candidaturas fragmenten el voto de la Cuarta Transformación (4T), particularmente en entidades donde existen diferencias entre grupos internos o con sus aliados.

Los politólogos Javier Contreras Vázquez, profesor de la UNAM, y Fernando Dworak, analista y consultor político, advirtieron que la definición de las candidaturas dentro del bloque oficialista puede generar tensiones en estados como Baja California Sur, Colima, San Luis Potosí y Zacatecas, entre otros.

Ambos especialistas coincidieron en que ninguna de las negociaciones entre Morena, PVEM y PT será “enteramente tersa” y que el resultado de esos acuerdos podría ser determinante para mantener unido al oficialismo de cara a la elección.

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El Tip: El PAN ha asegurado que tiene estudios internos que demuestran condiciones reales para arrebatarle el triunfo al oficialismo en los estados de BCS, Colima, SLP y Zacatecas.

Respecto a Baja California Sur, Contreras señaló que, aunque la oposición busca convertir el proceso electoral en una oportunidad para recuperar terreno, la selección de candidatos será uno de los factores determinantes para establecer si la 4T llega unida a los comicios.

En Zacatecas, Dworak advirtió que el riesgo para Morena no se limita a una eventual ofensiva de PAN, PRI o MC, pues una candidatura que deje inconformes a sectores importantes del partido podría provocar deserciones, candidaturas alternas o reducción de la estructura territorial.

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Colima representa otro foco de atención. Morena avanzó en la definición de su estructura con Rosa Bayardo como coordinadora estatal; sin embargo, Dworak consideró que todavía existen posibles tensiones con sus aliados, ya que el escenario podría complicarse si alguno de ellos opta por competir con una candidatura propia. Desde junio, anticipó que en San Luis Potosí no sería sencillo concretar una alianza entre Morena y el PVEM. Según los politólogos, la elección de 2027 pondrá a prueba no sólo la capacidad electoral de Morena, sino su capacidad para negociar con el PVEM y el PT.