SEP anuncia 400 mil nuevos lugares en bachillerato para ampliar cobertura en todo el país

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la creación y ampliación de infraestructura educativa para generar 400 mil nuevos lugares en educación media superior, con el objetivo de que ningún adolescente se quede fuera del bachillerato y reducir los factores que pueden llevar al abandono escolar.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que el Gobierno federal considera que el mejor espacio para los adolescentes es la escuela, por lo que se ampliará la oferta educativa en distintas regiones del país.

“Vamos a tener 400 mil nuevos lugares porque el mejor lugar donde los adolescentes y las adolescentes tienen que estar es en la escuela”, afirmó.

Rodríguez Mora detalló que durante 2025 se construyeron y ampliaron 88 escuelas, con lo que se generaron alrededor de 44 mil lugares. Estos planteles, señaló, actualmente se encuentran en funcionamiento y ya reciben estudiantes.

La estrategia incluyó la construcción de nuevos planteles, ampliaciones en escuelas que se encontraban saturadas y la reconversión de secundarias para habilitar turnos de bachillerato durante las tardes.

Para este año, la SEP contempla intervenir 485 escuelas adicionales en municipios de todo el país, mediante acciones de construcción y ampliación.

La funcionaria informó que estas obras representarán una inversión superior a 10 mil millones de pesos y permitirán generar 156 mil 240 nuevos lugares.

Con los espacios creados durante 2025 y los que se generarán mediante las obras de este año, el Gobierno federal alcanzará alrededor de 200 mil nuevos lugares.

Sin embargo, Rodríguez Mora explicó que, ante la necesidad de continuar ampliando la cobertura, la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó generar otros 200 mil espacios, con lo que la meta total llegará a 400 mil nuevos lugares.

Como parte de la estrategia para ampliar el acceso a la educación media superior se encuentra la creación del Bachillerato Nacional Margarita Maza, cuyo propósito es acercar los planteles a los lugares donde viven los estudiantes y reducir los tiempos de traslado.

Rodríguez Mora destacó que la cercanía entre la escuela y el hogar puede contribuir a evitar que los jóvenes abandonen sus estudios.

La subsecretaria invitó a las familias a promover que los adolescentes que actualmente no estudian regresen a las aulas y aprovechen las opciones disponibles.

“Tenemos escuelas en todo el país y están las inscripciones abiertas”, señaló.

La SEP también prevé ampliar la cobertura del bachillerato Conafe para llegar a pequeñas comunidades rurales y alejadas, además de fortalecer y actualizar las opciones de educación media superior en línea.

A esto se sumará la ampliación de turnos en escuelas que actualmente se encuentran saturadas y la expansión del modelo Margarita Maza.

Rodríguez Mora sostuvo que la estrategia parte de reconocer que existen distintas realidades entre los jóvenes, pero un mismo derecho: el acceso a la educación.

“Tenemos distintos tipos de juventudes, tenemos muchos contextos, tenemos muchas historias de vida, pero un solo derecho: el derecho a la educación”, afirmó.

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FGR