Sheinbaum minimiza ‘turismo de nacimiento’ de mexicanas en EU; ‘no hay algo masivo’

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el llamado “turismo de nacimiento” de mujeres mexicanas que viajan a Estados Unidos para dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos no representa, hasta ahora, un fenómeno masivo, aunque reconoció que el Gobierno mexicano no cuenta con estadísticas precisas sobre la magnitud de esta práctica.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las medidas impulsadas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para restringir el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense por nacimiento, particularmente ante las disposiciones que han generado preocupación entre familias mexicanas que acostumbraban cruzar la frontera para tener a sus hijos en territorio estadounidense.

Sheinbaum explicó que el gobierno de Trump ha intentado modificar las condiciones bajo las cuales una persona nacida en Estados Unidos obtiene la ciudadanía, aunque recordó que estas medidas han enfrentado cuestionamientos y obstáculos en los tribunales estadounidenses.

“Hasta ahora el Presidente Trump hizo una regulación para que no se consideraran estadounidenses ciertas personas que nacieron en Estados Unidos que no viven directamente en Estados Unidos”, explicó.

La Presidenta señaló que la aplicación de esta medida ha sido controvertida debido a que la Constitución de Estados Unidos establece el principio de ciudadanía por nacimiento.

“Esto lo ha echado atrás la Suprema Corte de Estados Unidos porque tienen claramente en su Constitución que la persona que nace en Estados Unidos es estadounidense”, afirmó.

Ante la pregunta sobre qué tan extendido está el llamado turismo de maternidad entre mujeres mexicanas, Sheinbaum reconoció que el Gobierno federal no dispone de información suficiente para determinar su alcance.

“No tengo conocimiento de qué tan común es que una persona cruce a Estados Unidos para que nazca ya su bebé y sea reconocido como estadounidense y regrese a México”, indicó.

Claudia Sheinbaum sostuvo que, de acuerdo con la información de la que dispone, no se trataría de una práctica generalizada.

“No conocemos las estadísticas de ello, pero en realidad son, si llegaron a ocurrir, son muy pocos casos; no hay algo masivo que esté ocurriendo en este sentido”, afirmó.

Sheinbaum agregó que el Gobierno mexicano podría revisar las cifras disponibles para contar con mayor información sobre el fenómeno y determinar qué tan frecuente es que mujeres mexicanas viajen a Estados Unidos específicamente para dar a luz.

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FGR