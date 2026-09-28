Clara Luz Flores es designada coordinadora de la Defensa de la Transformación por Morena en Nuevo León

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) designó este lunes a Clara Luz Flores como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León.

El anuncio fue realizado este lunes por Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, durante la presentación de las coordinaciones estatales de las entidades que renovarán gubernatura el próximo año.

“Quisiéramos informarles a todas y todos que ha dado como ganadora a la coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional a la compañera Clara Luz Flores”, informó Hernández.

La dirigente morenista señaló que, a partir de este momento, Flores Carrales encabezará los trabajos organizativos del partido en la entidad y convocó a la unidad de quienes participaron en el proceso interno.

“Se convierte en la coordinadora de los trabajos organizativos y que, por supuesto, convoca y llama a la unidad de todas y todos los compañeros que han formado parte de este proceso”, afirmó.

La definición se produjo después de un proceso interno en el que participaron, entre otros perfiles, Tatiana Clouthier, Judith Díaz, Waldo Fernández, Andrés Mijes y Felipe de Jesús Cantú.

Clara Luz Flores cuenta con experiencia en la política y administración pública de Nuevo León. Fue presidenta municipal de General Escobedo en tres ocasiones, diputada local y, posteriormente, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2021 fue candidata de Morena a la gubernatura del estado.

La nueva coordinadora también ocupa actualmente una diputación federal por Nuevo León, de acuerdo con información difundida tras su designación.

La definición ocurre a pocos días del inicio formal del proceso electoral local de 2027, previsto para el 6 de octubre, en el que Nuevo León renovará la gubernatura, el Congreso local y los 51 ayuntamientos.

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FGR