Morena define este lunes sus últimas siete coordinaciones estatales rumbo a 2027

Banderas del partido son ondeadas en un mitin, en imagen ilustrativa.

Morena anunciará este lunes los perfiles pendientes para las coordinaciones de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en siete estados que renovarán sus gubernaturas en 2027.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, encabezarán el evento a las 10:00 horas en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Hasta el pasado 15 de septiembre, Morena presentó a 10 coordinadoras y coordinadores estatales, un figura que, al interior del partido, convierte a los perfiles en virtuales candidatas y candidatos en las elecciones del 6 de junio de 2027.

Aguascalientes : Nora Ruvalcaba Gámez

Baja California : Julieta Ramírez Padilla

Campeche : Pablo Gutiérrez Lazarus

Colima : Rosa María Bayardo Cabrera

Guerrero : Beatriz Mojica Morga

Michoacán : Carlos Torres Piña

Querétaro : Santiago Nieto Castillo

Quintana Roo : Eugenio Segura Vázquez

Sinaloa : Imelda Castro Castro

Zacatecas: Verónica Díaz Robles

En tanto, se espera que el partido guinda anuncie a las coordinaciones estatales para Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala, donde compitieron por el encargo:

Baja California Sur

Milena Quiroga Romero

Manuel Cota Cárdenas

Saúl González Núñez

Diana Von Borstel Absalón

Christian Agúndez Gómez

Jesús Alberto Alvarado Aragón

Chihuahua

Cruz Pérez Cuéllar

Andrea Chávez Treviño

Luis Carlos Arrieta Lavenant

Martín Chaparro Payán

Nayarit

Geraldine Ponce Méndez

Elizabeth López Blanco

Pavel Jarero Velázquez

Héctor Javier Santana García

Jasmine Bugarín Rodríguez

Jorge Armando Ortiz Rodríguez

Nuevo León

Waldo Fernández González

Tatiana Clouthier Carrillo

Clara Luz Flores Carrales

Blanca Judith Díaz Delgado

Andrés Concepción Mijes Llovera

Felipe de Jesús Cantú Rodríguez

Jesús Elizondo Salazar

San Luis Potosí

Aid Ávila Covarrubias

Daniel Montelongo Ortiz

Ana Dora Cabrera Vázquez

Carlos Artemio Arriola Mallol

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez

Cuauhtli Fernando Badillo Moreno

José Antonio Lorca Valle

Montserrat Balcorta Sobrino

Sonora

Javier Lamarque Cano

Lorenia Valles Sampedro

Célida López Cárdenas

María Dolores del Río Sánchez

Froylán Gámez Gamboa

Omar del Valle Colosio

Tlaxcala

Ana Lilia Rivera Rivera

Alfonso Sánchez García

Irma Yordana Garay Loredo

Carlos Augusto Pérez Hernández

Raymundo Vázquez Conchas

Juan Salvador Santos Cedillo

Floria María Hernández Hernández

Vicente Emilio Ponce Cano

Héctor Bernardo Paredes Mora

Concepción Sánchez González

Los nombramientos colocarán al frente de la estructura territorial a quienes conducirán los trabajos políticos en cada entidad frente a la contienda del próximo año, que definirá las gubernaturas de más de la mitad del mapa nacional.

Con información de César Huerta.

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