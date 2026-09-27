Morena define este lunes sus últimas siete coordinaciones estatales rumbo a 2027

Morena anunciará este lunes los perfiles pendientes para las coordinaciones de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en siete estados que renovarán sus gubernaturas en 2027.
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, encabezarán el evento a las 10:00 horas en el World Trade Center de la Ciudad de México.
Hasta el pasado 15 de septiembre, Morena presentó a 10 coordinadoras y coordinadores estatales, un figura que, al interior del partido, convierte a los perfiles en virtuales candidatas y candidatos en las elecciones del 6 de junio de 2027.
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- Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez
- Baja California: Julieta Ramírez Padilla
- Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus
- Colima: Rosa María Bayardo Cabrera
- Guerrero: Beatriz Mojica Morga
- Michoacán: Carlos Torres Piña
- Querétaro: Santiago Nieto Castillo
- Quintana Roo: Eugenio Segura Vázquez
- Sinaloa: Imelda Castro Castro
- Zacatecas: Verónica Díaz Robles
En tanto, se espera que el partido guinda anuncie a las coordinaciones estatales para Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala, donde compitieron por el encargo:
Baja California Sur
- Milena Quiroga Romero
- Manuel Cota Cárdenas
- Saúl González Núñez
- Diana Von Borstel Absalón
- Christian Agúndez Gómez
- Jesús Alberto Alvarado Aragón
Chihuahua
- Cruz Pérez Cuéllar
- Andrea Chávez Treviño
- Luis Carlos Arrieta Lavenant
- Martín Chaparro Payán
Nayarit
- Geraldine Ponce Méndez
- Elizabeth López Blanco
- Pavel Jarero Velázquez
- Héctor Javier Santana García
- Jasmine Bugarín Rodríguez
- Jorge Armando Ortiz Rodríguez
Nuevo León
- Waldo Fernández González
- Tatiana Clouthier Carrillo
- Clara Luz Flores Carrales
- Blanca Judith Díaz Delgado
- Andrés Concepción Mijes Llovera
- Felipe de Jesús Cantú Rodríguez
- Jesús Elizondo Salazar
San Luis Potosí
- Aid Ávila Covarrubias
- Daniel Montelongo Ortiz
- Ana Dora Cabrera Vázquez
- Carlos Artemio Arriola Mallol
- Rita Ozalia Rodríguez Velázquez
- Cuauhtli Fernando Badillo Moreno
- José Antonio Lorca Valle
- Montserrat Balcorta Sobrino
Sonora
- Javier Lamarque Cano
- Lorenia Valles Sampedro
- Célida López Cárdenas
- María Dolores del Río Sánchez
- Froylán Gámez Gamboa
- Omar del Valle Colosio
Tlaxcala
- Ana Lilia Rivera Rivera
- Alfonso Sánchez García
- Irma Yordana Garay Loredo
- Carlos Augusto Pérez Hernández
- Raymundo Vázquez Conchas
- Juan Salvador Santos Cedillo
- Floria María Hernández Hernández
- Vicente Emilio Ponce Cano
- Héctor Bernardo Paredes Mora
- Concepción Sánchez González
Los nombramientos colocarán al frente de la estructura territorial a quienes conducirán los trabajos políticos en cada entidad frente a la contienda del próximo año, que definirá las gubernaturas de más de la mitad del mapa nacional.
Con información de César Huerta.
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cehr