Ya presentó 10 coordinaciones

Morena define este lunes sus últimas siete coordinaciones estatales rumbo a 2027

Evento está previsto para las 10:00 horas en el World Trade Center de la Ciudad de México

Banderas del partido son ondeadas en un mitin, en imagen ilustrativa.
Banderas del partido son ondeadas en un mitin, en imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro
Por:
Elizabeth Hernández

Morena anunciará este lunes los perfiles pendientes para las coordinaciones de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en siete estados que renovarán sus gubernaturas en 2027.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, encabezarán el evento a las 10:00 horas en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Hasta el pasado 15 de septiembre, Morena presentó a 10 coordinadoras y coordinadores estatales, un figura que, al interior del partido, convierte a los perfiles en virtuales candidatas y candidatos en las elecciones del 6 de junio de 2027.

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  • Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez
  • Baja California: Julieta Ramírez Padilla
  • Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus
  • Colima: Rosa María Bayardo Cabrera
  • Guerrero: Beatriz Mojica Morga
  • Michoacán: Carlos Torres Piña
  • Querétaro: Santiago Nieto Castillo
  • Quintana Roo: Eugenio Segura Vázquez
  • Sinaloa: Imelda Castro Castro
  • Zacatecas: Verónica Díaz Robles

En tanto, se espera que el partido guinda anuncie a las coordinaciones estatales para Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala, donde compitieron por el encargo:

Baja California Sur

  • Milena Quiroga Romero
  • Manuel Cota Cárdenas
  • Saúl González Núñez
  • Diana Von Borstel Absalón
  • Christian Agúndez Gómez
  • Jesús Alberto Alvarado Aragón

Chihuahua

  • Cruz Pérez Cuéllar
  • Andrea Chávez Treviño
  • Luis Carlos Arrieta Lavenant
  • Martín Chaparro Payán

Nayarit

  • Geraldine Ponce Méndez
  • Elizabeth López Blanco
  • Pavel Jarero Velázquez
  • Héctor Javier Santana García
  • Jasmine Bugarín Rodríguez
  • Jorge Armando Ortiz Rodríguez

Nuevo León

  • Waldo Fernández González
  • Tatiana Clouthier Carrillo
  • Clara Luz Flores Carrales
  • Blanca Judith Díaz Delgado
  • Andrés Concepción Mijes Llovera
  • Felipe de Jesús Cantú Rodríguez
  • Jesús Elizondo Salazar

San Luis Potosí

  • Aid Ávila Covarrubias
  • Daniel Montelongo Ortiz
  • Ana Dora Cabrera Vázquez
  • Carlos Artemio Arriola Mallol
  • Rita Ozalia Rodríguez Velázquez
  • Cuauhtli Fernando Badillo Moreno
  • José Antonio Lorca Valle
  • Montserrat Balcorta Sobrino

Sonora

  • Javier Lamarque Cano
  • Lorenia Valles Sampedro
  • Célida López Cárdenas
  • María Dolores del Río Sánchez
  • Froylán Gámez Gamboa
  • Omar del Valle Colosio

Tlaxcala

  • Ana Lilia Rivera Rivera
  • Alfonso Sánchez García
  • Irma Yordana Garay Loredo
  • Carlos Augusto Pérez Hernández
  • Raymundo Vázquez Conchas
  • Juan Salvador Santos Cedillo
  • Floria María Hernández Hernández
  • Vicente Emilio Ponce Cano
  • Héctor Bernardo Paredes Mora
  • Concepción Sánchez González

Los nombramientos colocarán al frente de la estructura territorial a quienes conducirán los trabajos políticos en cada entidad frente a la contienda del próximo año, que definirá las gubernaturas de más de la mitad del mapa nacional.

Con información de César Huerta.

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cehr

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