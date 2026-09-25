Magistrado propone que INE investigue a Morena por destape de corcholatas estatales

La propuesta de ordenar un análisis integral de la denuncia partidista fue formulada por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, propone revocar el acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional Electoral (INE) se declaró incompetente para investigar una denuncia de Movimiento Ciudadano (MC) contra Morena por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.

El proyecto de resolución, correspondiente al expediente SUP-REP-43/2026, plantea que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE conozca integralmente de la queja, en lugar de dividirla y enviarla a los organismos electorales locales de Aguascalientes, Campeche, Colima, Nayarit, Querétaro y Sinaloa.

La propuesta será analizada y votada en los próximos días por la Sala Superior del TEPJF, por lo que todavía no representa una resolución definitiva.

Movimiento Ciudadano denunció a Morena el pasado 17 de septiembre, al considerar que el partido despliega una estrategia para posicionar anticipadamente a perfiles que podrían competir por gubernaturas, mediante actividades relacionadas con el proceso interno de selección de las llamadas “Coordinaciones de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional”.

En la denuncia, presentada por Juan Zavala Gutiérrez, consejero del Poder Legislativo de MC, y Juan Miguel Castro Rendón, representante del partido ante el INE, se sostiene que Morena utiliza una actividad partidista interna para promover públicamente a posibles aspirantes.

“Bajo la apariencia de una actividad partidista interna, Morena está realizando actos que pueden producir un efecto de posicionamiento anticipado frente a la ciudadanía”, expuso MC en su escrito.

La propuesta será analizada y votada en los próximos días por la Sala Superior del TEPJF, por lo que todavía no representa una resolución definitiva ı Foto: Especial

La Unidad Técnica del INE concluyó inicialmente que los hechos podían analizarse de forma separada, pues estarían vinculados con elecciones y perfiles locales. Por ello, consideró que el asunto debía ser atendido por los organismos públicos locales electorales de las seis entidades involucradas.

Reyes Rodríguez Mondragón considera fundado el agravio de MC

Sin embargo, el proyecto de Reyes Rodríguez Mondragón considera fundado el agravio de MC y propone revocar esa decisión. El documento argumenta que la autoridad electoral fragmentó indebidamente los hechos antes de esclarecer si las distintas designaciones y publicaciones forman parte de un mismo esquema de actuación partidista.

“Es fundado el agravio, porque la Unidad Técnica fragmentó indebidamente los hechos denunciados”, señala el proyecto.

La ponencia aclara que la existencia de conductas en distintas entidades no genera, por sí sola, competencia nacional. Pero sostiene que hay elementos comunes que justifican una investigación unificada: las designaciones estarían vinculadas con un mismo proceso interno; habrían sido organizadas con participación de órganos nacionales de Morena; algunas se habrían realizado conjuntamente en Ciudad de México, y se habrían aplicado metodologías homologadas en varios estados.

“Si bien la existencia de conductas desplegadas en diversas entidades federativas no actualiza, por sí misma, la competencia nacional, en el caso existen elementos comunes que justifican analizar conjuntamente su posible relación”, indica el documento.

El proyecto advierte que remitir cada parte de la denuncia a autoridades locales impediría establecer si existe coordinación, reiteración o una determinación de órganos nacionales de Morena detrás de los hechos señalados.

“La escisión impediría determinar integralmente si los hechos forman parte de una misma forma de actuación partidista y dividiría la continencia de la causa”, sostiene.

La propuesta no concluye que Morena haya cometido una infracción. Tampoco determina que las coordinaciones sean precandidaturas encubiertas ni que esté acreditada una estrategia sistemática. Su planteamiento se limita a establecer que el INE debe investigar los hechos de manera conjunta.

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JVR