INE deja el lila y adopta el gris; cuestionan costo

El Instituto Nacional Electoral (INE) estrenó este viernes una nueva identidad visual con el gris como color predominante, apenas dos semanas después de haber sustituido el rosa mexicano por tonos lila.

El nuevo diseño del INE busca reforzar la neutralidad e imparcialidad del organismo, con la finalidad de evitar coincidencias con colores utilizados por instituciones, organizaciones y partidos políticos.

El Dato: El cambio se dio ante críticas que generó el uso del lila por su similitud con los colores utilizados por el Gobierno de la CDMX y otros actores políticos, como el anterior rosa.

Además de contemplar distintas tonalidades de gris, la nueva paleta también incluye al beige, blanco y negro; colores que serán implementados en las comunicaciones, oficinas y estructura desconcentrada del INE en todo el país.

Este nuevo cambio deja sin efectos la identidad aprobada el pasado 9 de septiembre, cuando el instituto había adoptado el lila como color principal.

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Cuestionan costos por nueva identidad

Esta modificación también pone sobre la mesa el costo económico que implica el cambiar nuevamente la imagen institucional, debido a que la transición al lila apenas había comenzado.

Durante la sesión realizada noche del jueves en la que se aprobó el nuevo manual, el titular del Órgano Interno de Control, Víctor Hugo Carvente Contreras, pidió conocer cuánto costará implementar la nueva identidad en señalética, papelería, materiales y otros bienes del instituto.

“Se considera necesario conocer cuál sea el costo estimado de implementar la nueva identidad institucional” señaló Víctor Hugo Carvente Contreras, quien pidió garantizar que los materiales que todavía tienen vida útil sean utilizados hasta agotarse, sin que sean reemplazados únicamente por razones de imagen.

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¿Por qué el INE cambió de color?

El cambio en la imagen del INE se dio después de las críticas que generó el uso del lila por su similitud con los colores utilizados por el Gobierno de la Ciudad de México y otros actores políticos, por lo que el nuevo diseño excluye las tonalidades lila y violeta, así como el azul en sus distintas gamas.

La decisión forma parte de una cadena de modificaciones que comenzó cuando el INE dejó atrás el rosa mexicano; color que durante años identificó su imagen institucional, en el contexto de la nueva identidad del partido Somos, cuyo emblema utiliza el llamado “rosa cívico”.

Para justificar la nueva paleta, el INE sostiene que el gris permite reforzar visualmente su carácter de árbitro electoral, por lo que el manual establece que “el gris, en sus distintas tonalidades, será el color predominante, en atención a los valores de neutralidad e imparcialidad del Instituto como árbitro de las contiendas electorales”.

Durante la discusión, el Órgano Interno de Control también cuestionó la premura con la que se convocó a la sesión y señaló inconsistencias en las especificaciones técnicas de la nueva paleta cromática.

INE VUELVE A CAMBIAR DE PIEL…ANTE LAS CRÍTICAS DEL COLOR LILA



En menos de 15 días y después de criticad, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó un nuevo manual de identidad gráfica, ahora con GRIS oxford, gris y beige



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