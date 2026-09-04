El INE aprueba emblema de Somos, pero rechaza silueta

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el emblema principal y los colores del partido político nacional Somos, pero mantuvo el rechazo a una aplicación complementaria que incorpora el contorno de la República Mexicana.

La decisión se tomó en cumplimiento de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Las modificaciones estatutarias y el emblema principal fueron aprobados por unanimidad. La aplicación complementaria fue rechazada por ocho votos contra tres. Los consejeros Arturo Castillo y Martín Faz cuestionaron el análisis del proyecto, al considerar que los elementos gráficos y cromáticos debían valorarse de manera integral.

Castillo Loza sostuvo que la combinación de elementos permite distinguir a Somos de otros partidos locales y cuestionó también el rechazo al lema “La fuerza que nos une”. Faz Mora señaló que el proyecto se concentró en las coincidencias de color sin demostrar que éstas impidieran diferenciar a las opciones políticas.

En defensa del proyecto, el consejero Arturo Chávez afirmó que el INE cumplía con la sentencia del Tribunal, que también se refiere al color preponderante.

El representante de Somos, Marco Antonio Baños, reprochó que el partido llegara a pocos días del inicio del proceso electoral sin tener plenamente definida su identidad gráfica. “La verdadera inequidad es que apenas, hasta el día de hoy, a escasos seis días del arranque del proceso electoral, pues tengamos una identidad gráfica”, reclamó.

En la misma sesión, el INE decidió no establecer un procedimiento específico para las “boletas planchadas” y trasladó el tema al Poder Legislativo.

Con ello, llegará a 2027 sin una regulación propia para atender estos casos durante los cómputos federales. La designación se refiere a aquellas que aparecen sin el doblez habitual tras ser depositadas en las urnas. Esto puede ser un indicio de que una papeleta no fue utilizada de manera regular, aunque por sí solo no implica la nulidad del voto.

La decisión fue aprobada por siete votos contra cuatro y provocó un intercambio entre la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y Baños Martínez.

El representante de Somos pidió un protocolo único y advirtió que una boleta sin dobleces dentro de una urna es “un síntoma de fraude”. Taddei Zavala respondió que los votos se ganan “en territorio” y no mediante acusaciones contra el INE. La mayoría consideró que el instituto puede establecer mecanismos para revisar irregularidades, pero no crear mediante acuerdos o lineamientos una consecuencia jurídica que la ley no contempla.

Puede regular la revisión, pero no ordenar la separación de estas papeletas como una categoría autónoma sin determinar antes la validez o nulidad del voto conforme a la legislación.

El consejero Uuc-kib Espadas defendió el mecanismo y recordó que durante la elección judicial de 2025 el INE determinó no computar determinadas boletas planchadas, criterio que, según expuso, fue ratificado por el Tribunal Electoral. Carla Humphrey respaldó reglas anticipadas al recordar que hubo casos similares en 2024 y 2025.

El proyecto original contemplaba separar y reservar las boletas sin dobleces. Una propuesta de Rita López Vences para conservarlo fue rechazada por seis votos contra cinco.