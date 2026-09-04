‘Alito’, Añorve y Moreira se reúnen con Vicente Fox: ‘Estamos dispuestos a construir acuerdos’

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, informó sobre un encuentro con el expresidente Vicente Fox y representantes de la organización “Alma de México”, en el que, aseguró, se abordaron temas relacionados con el futuro del país y la posibilidad de construir acuerdos por encima de las diferencias políticas.

A través de sus redes sociales, el dirigente priista calificó la reunión como un “diálogo serio” y destacó la participación de distintos actores con experiencia en la vida pública del país.

“El encuentro con el expresidente @VicenteFoxQue y con Alma de México fue un diálogo serio sobre el futuro del país y sobre todo lo que podemos construir cuando ponemos a México por delante”, señaló Moreno Cárdenas.

En el encuentro participaron los panistas Juan Carlos Romero Hicks, José Luis Salas Cacho, Rodolfo Elizondo, José Espina, Víctor Guerrero Chávez y Juan Hernández, integrantes de “Alma de México”.

El encuentro con el expresidente @VicenteFoxQue y con Alma de México fue un diálogo serio sobre el futuro del país y sobre todo lo que podemos construir cuando ponemos a México por delante. Participaron Juan Carlos Romero Hicks, José Luis Salas Cacho, Rodolfo Elizondo, José… pic.twitter.com/NaZAA7OrK7 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 4, 2026

Por parte del PRI estuvieron presentes los coordinadores parlamentarios Manuel Añorve y Rubén Moreira, además de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Moreno Cárdenas sostuvo que la diversidad de experiencias y perspectivas puede contribuir a generar propuestas para el país, por lo que llamó a mantener abiertos los canales de diálogo.

“Hay experiencia, ideas y distintas visiones que pueden aportar mucho al país. Tenemos la responsabilidad de escucharnos, encontrar coincidencias y construir soluciones”, afirmó.

El dirigente priista insistió en que el partido está dispuesto a establecer acuerdos con distintos sectores, independientemente de las diferencias políticas, bajo la premisa de colocar los intereses nacionales por encima de las disputas partidistas.

“México siempre estará por encima de cualquier diferencia política”, afirmó.

En este sentido, Moreno Cárdenas aseguró que el PRI buscará “sumar fuerzas, voluntades y experiencia” con quienes estén dispuestos a participar en la construcción de propuestas para el país.

“Estamos dispuestos a dialogar, construir acuerdos y hacer todo lo que nos corresponda para encontrar coincidencias que le sirvan a México”, expresó.

Finalmente, el líder priista sostuvo que la búsqueda de coincidencias debe ser el camino para enfrentar los retos nacionales y reiteró la disposición del partido a mantener el diálogo con distintos actores políticos y sociales.

“Cuando el país está por delante, sumar siempre será el camino”, concluyó.

Hoy recibimos en el @PRI_Nacional al expresidente de México @VicenteFoxQue. Tuvimos una buena conversación sobre la situación política del país, los desafíos que enfrenta nuestra democracia y la responsabilidad que tenemos de defender las instituciones, las libertades y los… pic.twitter.com/eGUavpENPd — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 4, 2026

En tanto, el senador Manuel Añorve señaló que en el encuentro se abordó la necesidad de los contrapesos en México, así como la fortaleza de las instituciones y una oposición unida.

México necesita contrapesos, instituciones fuertes y una oposición capaz de sumar y construir.

“Ante los retos que enfrenta el país, en el PRI tenemos claro que es momento de sumar, encontrar coincidencias y unir esfuerzos por México”, concluyó el senador en un mensaje publicado en la red social X.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL