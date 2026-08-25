Vicente Fox asegura que salvó a AMLO del desafuero: ‘estaba convocando a una rebelión’

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, aseguró que intervino para “salvar” a Andrés Manuel López Obrador tras el desafuero en su contra entre 2004 y 2005, cuando se desempeñaba como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Al cierre de una conferencia en defensa de Ernesto Ruffo Appel, el exmandatario recordó que el procedimiento fue impulsado desde el Poder Judicial “porque había cometido un crimen que él niega y sigue negando”, en referencia al presunto desacato a un mandato judicial relacionado con la construcción de una vialidad en el predio El Encino, en Santa Fe.

“Los jueces lo denunciaron, lo acusaron y buscaron su desafuero. El desafuero vino como instrucción del Poder Judicial al Poder Ejecutivo”, sostuvo.

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Vicente Fox Quesada, expresidente de México, el 25 de agosto de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Fox Quesada aseguró que él mismo operó para detener el proceso porque, dijo, López Obrador “estaba criminalmente convocando al país a una rebelión” , por las movilizaciones promovidas por el entonces Jefe de Gobierno.

“Yo mismo lo salvé después del desafuero, porque estaba criminalmente convocando al país a una rebelión y no hay valor más importante para una nación que su paz, paz social. Ese es el valor supremo. Así que sacrificar a López no fue el problema, merecía ese castigo, cometió ese crimen en el terreno de El Encino ”, aseveró.

Vicente Fox Quesada, expresidente de México, el 25 de agosto de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Fox sale en defensa de Ernesto Ruffo

Previamente, Vicente Fox elevó el tono contra el Gobierno Federal y cuestionó directamente el encarcelamiento de Ernesto Ruffo en el penal de “El Altiplano”. El expresidente rechazó el trato que recibió el exgobernador de Baja California tras su detención. “No es un criminal y no merece de ninguna manera ese trato”, afirmó.

También dirigió sus críticas a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la Fiscalía General de la República (FGR) y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quienes responsabilizó por las condiciones de reclusión del panista.

Durante su intervención, sostuvo que Ruffo Appel ha sufrido afectaciones psicológicas. “Creo y siento y sé que de alguna manera le han torturado psicológicamente”, declaró, y calificó la permanencia del exgobernador en “El Altiplano” como un “error garrafal”. En ese sentido, reclamó a las autoridades un trato distinto mientras continúa el proceso penal.

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cehr