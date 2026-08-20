Somos México y Vicente Fox preparan defensa del voto rumbo a 2027

Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos México ante el Instituto Nacional Electoral (INE), informó que integrantes de la organización se reunieron con Fox y personas que participan en su agrupación para conocer el proyecto y explorar una estrategia conjunta de defensa del voto.

“Tuvimos una visita, para conocer de Vicente Fox y de las personas que le acompañan, el proyecto Alma de México, para integrar una defensa articulada del voto de manera que podamos cubrir todas las casillas en 27”, explicó.

El exsenador señaló que Somos México manifestó su disposición para coordinarse y sumar esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil y con los partidos de oposición que estén interesados en participar en una estrategia común.

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La intención, explicó, sería establecer mecanismos para vigilar las casillas, documentar posibles irregularidades y defender los triunfos electorales de las fuerzas opositoras.

Álvarez Icaza sostuvo que el acercamiento forma parte de una serie de conversaciones para construir una mayor coordinación entre los distintos sectores de oposición de cara al proceso electoral de 2027.

LA UNIÓN DE VOCES ES LA FUERZA QUE MÉXICO NECESITA.



GRACIAS A SOMOS MX POR ABRIR ESTE ESPACIO DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN.



CUANDO LAS VOCES CIUDADANAS SE ENCUENTRAN, SE ESCUCHAN Y SE SUMAN, EL MENSAJE SE AMPLIFICA Y LA FUERZA SE MULTIPLICA.



MÁS ALLÁ DE IDEOLOGÍAS, NOS UNE… pic.twitter.com/FKwx22VSSv — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 20, 2026

Señaló que se han explorado diferentes escenarios para generar “sinergia” entre las fuerzas políticas y sociales que busquen hacer frente, dijo, a lo que calificó como una “regresión autoritaria” y una pérdida de libertades y derechos.

La apuesta, de acuerdo con el representante ante el INE, no se limitaría a una alianza partidista, sino que contemplaría la participación de organizaciones ciudadanas interesadas en contar con representantes y mecanismos de vigilancia electoral.

El objetivo inmediato sería lograr una estructura capaz de cubrir la totalidad de las casillas durante la jornada electoral de 2027.

Durante el encuentro también se abordó la situación jurídica del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien fue vinculado a proceso por un presunto caso relacionado con tráfico de combustible.

La situación del exmandatario estatal formó parte de los temas políticos discutidos durante la reunión entre Fox y los representantes de las organizaciones.

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MSL