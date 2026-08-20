Rosa Icela Rodríguez se reúne con embajador de EU para fortalecer cooperación bilateral

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, y parte de su equipo, con el objetivo de dar seguimiento a la agenda bilateral entre ambos países.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) y, de acuerdo con la funcionaria, forma parte de los trabajos para fortalecer los mecanismos de cooperación entre México y Estados Unidos.

“Esta tarde recibimos en @SEGOB_mx al Embajador de Estados Unidos, Ronald D. Johnson y su equipo, para seguir trabajando juntos en la agenda bilateral y fortalecer nuestros mecanismos de cooperación con una política de responsabilidad compartida”, informó Rodríguez a través de sus redes sociales.

La secretaria acompañó su mensaje con una imagen del encuentro y destacó la participación de funcionarios de distintas dependencias del Gobierno de México.

Esta tarde recibimos en @SEGOB_mx al Embajador de #EstadosUnidos, Ronald D. Johnson @USAmbMex y su equipo, para seguir trabajando juntos en la agenda bilateral y fortalecer nuestros mecanismos de cooperación con una política de responsabilidad compartida. 🇲🇽 🇺🇸 @Claudiashein… pic.twitter.com/8rx2jWuGX3 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) August 21, 2026

Entre ellos estuvieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), además de funcionarios del Gobierno federal.

La reunión ocurre en un contexto en el que México y Estados Unidos mantienen una agenda bilateral amplia, que incluye temas como seguridad, migración, comercio y cooperación regional.

Sin embargo, la titular de Gobernación no detalló los asuntos específicos abordados durante el encuentro ni si se alcanzaron acuerdos particulares.

Rodríguez señaló que los trabajos continuarán bajo el principio de “responsabilidad compartida”, con la intención de mantener los canales de diálogo y cooperación entre ambos gobiernos.

El encuentro entre la funcionaria mexicana y el representante diplomático estadounidense se suma a los contactos que ambos países mantienen para atender los distintos asuntos de la relación bilateral.

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MSL