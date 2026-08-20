El exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reapareció públicamente en su nueva faceta como embajador de México en Reino Unido, durante la inauguración de “¡Viva Frida: Un Homenaje Colectivo!”, exposición dedicada a la pintora mexicana Frida Kahlo.

El acto se realizó en Reino Unido y marcó una de las primeras apariciones públicas de Gertz Manero después de dejar la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que ocupó durante varios años.

Ahora, el exfiscal representa a México ante el Reino Unido, desde donde deberá desempeñar funciones diplomáticas y fortalecer los vínculos entre ambos países.

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🔴Reaparece Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido



El exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reapareció públicamente como embajador de México en Reino Unido durante la inauguración de “¡Viva Frida: Un Homenaje Colectivo!”, exposición… pic.twitter.com/ODTL415ogL — Azucena Uresti (@azucenau) August 21, 2026

La exposición “¡Viva Frida: Un Homenaje Colectivo!” reúne obras y expresiones artísticas inspiradas en la figura y legado de Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas con mayor reconocimiento internacional.

La reaparición de Gertz Manero ocurre después de una prolongada etapa al frente de la FGR, institución desde la que encabezó investigaciones de alto perfil y enfrentó cuestionamientos políticos y públicos sobre el desempeño de la Fiscalía.

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MSL