Esto dice la carta de renuncia de Alejandro Gertz Manero | FOTO

Alejandro Gertz Manero presentó al Senado su carta de renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en donde también anunció que será designado como Embajador en "un país amigo".

El texto ha generado muchas reacciones, pero antes el Senado deberá aceptar la solicitud, para comenzar con el proceso a fin de encontrar un sustituto. Entre los nombres que se manejan están: Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar.

¿Qué dice la carta de renuncia de Alejandro Gertz Manero?

A continuación, te presentamos el contenido íntegro del documento en el que Alejandro Gertz Manero acepta dejar el cargo de fiscal general de la República:

Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República.

Debido a lo anterior y en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a Usted, respetuosamente, tenga a bien informar lo anterior al Pleno del Senado de la República; a efecto de que, si así lo estimara conveniente el Organo Legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento, con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia.

Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano.

Esta es la carta de renuncia de Alejandro Gertz Manero. ı Foto: Especial.

