Condiciones favorables se notarán

‘Le vamos a dar la vuelta’, afirma Sheinbaum a cambio a perspectiva negativa de S&P

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la situación financiera de México debería causar sorpresa entre economistas internacionales, debido a que diversos indicadores como la inflación y las tasas de interés se encuentran a la baja.

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa. Foto: Gobierno de México.
Por:
Yulia Bonilla

Luego de que la calificadora Standard & Poor’s cambió su perspectiva de estable a negativa respecto a la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex), la CFE, gobiernos locales e instituciones financieras, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se le “dará la vuelta”.

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la situación financiera de México debería causar sorpresa entre economistas internacionales, debido a que diversos indicadores como la inflación, las tasas de interés se encuentran a la baja.

Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó a que estas tendencias dentro del territorio mexicano podrían generar impacto, pues se registran a pesar de que el contexto internacional es adverso.

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“Esta visión a la que estaban acostumbrados evaluar, pues en la situación actual del mundo es muy difícil valorarla”, consideró Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo se dijo confiada en que las condiciones favorables se notarán aún más en el segundo semestre del año.

“Y esta calificadora que hace una perspectiva negativa, pues le vamos a dar la vuelta para que se dé cuenta de que se equivocó”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR

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