Cae ‘El Cabo’, enfrenta proceso por desaparición forzada, trata y delincuencia organizada

Un juez federal vinculó a proceso a Fernando ‘N’ , alias “El Cabo”, por su probable participación en delitos de desaparición cometida por particulares, trata de personas y delincuencia organizada, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso incluye acusaciones por delincuencia organizada con fines de trata, así como para cometer ilícitos contra la salud en las modalidades de producción y comercio de narcóticos. La Fiscalía también le atribuye explotación con fines de trabajos forzados.

De acuerdo con la FGR, la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos presentó los datos de prueba que sustentaron la resolución judicial. El juez fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria y ordenó prisión preventiva oficiosa contra el imputado.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso contra Fernando “N”, por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada con fines de trata de personas, delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud en las modalidades de producción y comercio de… pic.twitter.com/Asm7JKwxWn — FGR México (@FGRMexico) May 14, 2026

Las indagatorias relacionan a Fernando ‘N’ con posibles actividades de “reclutamiento, adiestramiento, vigilancia, control y privación ilegal de la libertad de personas” en Jalisco, principalmente en el predio conocido como “La Galera”, en la localidad La Vega.

Agentes federales lo detuvieron en Coahuila, tras labores de inteligencia, investigación y campo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Las autoridades localizaron un inmueble, confirmaron su presencia y ejecutaron la orden judicial.

Según la institución, la aprehensión forma parte de las pesquisas sobre hechos relacionados con desaparición de personas y estructuras criminales dedicadas al reclutamiento ilícito.

La Fiscalía sostuvo que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar el derecho a la verdad y la justicia para las víctimas.

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MSL