EU amplía acusación contra ‘El Jardinero’ por drogas, armas y lavado de dinero

Audias N, alias el Jardinero, fue detenido por la Marina en una acción coordinada por el gabinete de seguridad

Un gran jurado federal en el Distrito de Columbia amplió la acusación contra Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, de 45 años, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como dirigente de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La nueva imputación le atribuye presunto tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina, además de conspiración para lavar ganancias del narcotráfico de territorio estadounidense hacia México.

La acusación complementaria actualiza el expediente abierto en agosto de 2020, cuando Flores Silva enfrentó cargos por presunto traslado de cocaína y heroína hacia Estados Unidos. Ahora, las autoridades federales añadieron señalamientos por metanfetamina y lavado de dinero.

Autoridades mexicanas capturaron a Flores Silva el 27 de abril, según el comunicado del Departamento de Justicia. Antes de esa detención, el gobierno estadounidense lo ubicó como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado como exlíder del CJNG.

High-Ranking CJNG Leader Charged with Federal Drug Trafficking Conspiracy, Firearm Offenses, and Money Laundering Conspiracy



“Audias Flores Silva is charged with trafficking massive amounts of cocaine, heroin, and methamphetamine into our country and funneling the profits back… pic.twitter.com/weL4E5yP5A — Criminal Division (@DOJCrimDiv) May 14, 2026

De acuerdo con la imputación, Flores Silva enfrenta cargos por conspiración para fabricar y distribuir cocaína, heroína y metanfetamina con destino a Estados Unidos; uso de arma de fuego, una de ellas catalogada como artefacto destructivo, en apoyo de un delito de narcotráfico, y conspiración para lavado de dinero. En caso de condena, la pena mínima sería de 10 años de prisión y la máxima, cadena perpetua.

El fiscal adjunto A. Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia, afirmó que “Audias Flores Silva está acusado de traficar cantidades masivas de cocaína, heroína y metanfetamina hacia nuestro país y canalizar las ganancias de regreso a México”.

Añadió que la prioridad de esa oficina consiste en desmantelar cárteles y organizaciones terroristas extranjeras “en todos los niveles”.

Para la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Flores Silva buscaba ascender dentro del CJNG tras la muerte de Oseguera Cervantes. “El Jardinero creyó que asumiría el control de la violenta organización terrorista extranjera tras la muerte de El Mencho. Se equivocó”, declaró Terrance Cole, administrador de la agencia.

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y la División de Operaciones Especiales de la DEA indagan el caso. Los fiscales Douglas Meisel y Kirk Handrich, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Criminal, tienen a su cargo la acusación.

🚨Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, enfrenta nuevos cargos en Estados Unidos por presunto tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina, además de lavado de dinero ligado al CJNG.



"'El Jardinero' creía que asumiría el control de la violenta organización terrorista… pic.twitter.com/FhW0b39sIc — Azucena Uresti (@azucenau) May 14, 2026

John A. Condon, director asociado ejecutivo interino de HSI, sostuvo que el caso forma parte de una estrategia contra estructuras de mando de grupos criminales transnacionales.

La causa también integra la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, creada mediante la Orden Ejecutiva 14159, enfocada en cárteles, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de trata o tráfico de personas

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MSL