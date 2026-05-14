Sheinbaum se reúne con gobernadores de la 4T para revisar avances del IMSS Bienestar.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con gobernadoras y gobernadores de los estados mexicanos incorporados al IMSS Bienestar en Palacio Nacional.
En dicha reunión, se dio seguimiento a los avances del sistema de salud, que busca brindar atención médica, medicamentos y suministros gratuitos a las personas que no cuentan con seguridad social.
“Nos reunimos con gobernadoras y gobernadores incorporados al IMSS Bienestar para dar seguimiento a los avances de este sistema de salud”, escribió Claudia Sheinbaum en la red social X.
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Entre los gobernadores y gobernadoras asistentes se encontraron:
- Irinda Viscaíno Silva, Colima
- Clara Brugada, CDMX
- Mara Lezama, Quintana Roo
- Margarita González Saravia, Morelos
- Evelyn Salgado Pineda, Guerrero
- Layda Sansores, Campeche
- Marina del Pilar Avila, Baja California
- Lorena Cuéllar, Tlaxcala
- Yeraldine Bonilla, Sinaloa
- Víctor Manuel Castro, Baja California Sur
- Joaquín Diaz Mena, Yucatán
- Ricardo Gallardo, San Luis Potosí
- Alfonso Durazo, Sonora
- David Monreal, Zacatecas
- Eduardo Ramírez, Chiapas
- Salomón Jara, Oaxaca
- Julio Menchaca, Hidalgo
- Alejandro Armenta, Puebla
- Américo Villarreal, Tamaulipas
¿Qué es el IMSS Bienestar?
Es un programa que otorga atención médica de primer y segundo nivel a personas que no tienen ninguna seguridad social, es decir, si tú no cuentas con afiliación al IMSS o al ISSSTE, puedes ser tomado en cuenta por este programa.
Los servicios que otorga IMSS Bienestar son totalmente gratuitos; se hacen labores de prevención de enfermedades, promoción de la salud y también seguimiento médico.
En la Ciudad de México se invertirán 8 mil millones de pesos para el equipamiento de 256 Centros de Salud locales, las cuales se convertirán en unidades que integren el programa IMSS Bienestar.
A través de IMSS Bienestar, se basificarán a cuatro mil personas que trabajaban por honorarios y ganarán 36 mil pesos mensuales, cuando con el sueldo anterior se les pagaba 15 mil pesos en ese mismo lapso de tiempo.
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JVR