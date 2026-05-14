Sheinbaum se reúne con gobernadores de la 4T para revisar avances del IMSS Bienestar.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con gobernadoras y gobernadores de los estados mexicanos incorporados al IMSS Bienestar en Palacio Nacional.

En dicha reunión, se dio seguimiento a los avances del sistema de salud, que busca brindar atención médica, medicamentos y suministros gratuitos a las personas que no cuentan con seguridad social.

“Nos reunimos con gobernadoras y gobernadores incorporados al IMSS Bienestar para dar seguimiento a los avances de este sistema de salud”, escribió Claudia Sheinbaum en la red social X.

Entre los gobernadores y gobernadoras asistentes se encontraron:

Irinda Viscaíno Silva, Colima

Clara Brugada, CDMX

Mara Lezama, Quintana Roo

Margarita González Saravia, Morelos

Evelyn Salgado Pineda, Guerrero

Layda Sansores, Campeche

Marina del Pilar Avila, Baja California

Lorena Cuéllar, Tlaxcala

Yeraldine Bonilla, Sinaloa

Víctor Manuel Castro, Baja California Sur

Joaquín Diaz Mena, Yucatán

Ricardo Gallardo, San Luis Potosí

Alfonso Durazo, Sonora

David Monreal, Zacatecas

Eduardo Ramírez, Chiapas

Salomón Jara, Oaxaca

Julio Menchaca, Hidalgo

Alejandro Armenta, Puebla

Américo Villarreal, Tamaulipas

¿Qué es el IMSS Bienestar?

Es un programa que otorga atención médica de primer y segundo nivel a personas que no tienen ninguna seguridad social, es decir, si tú no cuentas con afiliación al IMSS o al ISSSTE, puedes ser tomado en cuenta por este programa.

Los servicios que otorga IMSS Bienestar son totalmente gratuitos; se hacen labores de prevención de enfermedades, promoción de la salud y también seguimiento médico.

En la Ciudad de México se invertirán 8 mil millones de pesos para el equipamiento de 256 Centros de Salud locales, las cuales se convertirán en unidades que integren el programa IMSS Bienestar.

A través de IMSS Bienestar, se basificarán a cuatro mil personas que trabajaban por honorarios y ganarán 36 mil pesos mensuales, cuando con el sueldo anterior se les pagaba 15 mil pesos en ese mismo lapso de tiempo.

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JVR