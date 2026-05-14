En Palacio Nacional

Sheinbaum se reúne con gobernadores de la 4T para revisar avances del IMSS Bienestar

“Nos reunimos con gobernadoras y gobernadores incorporados al IMSS Bienestar”, informó la Presidenta de México

Sheinbaum se reúne con gobernadores de la 4T para revisar avances del IMSS Bienestar.
Sheinbaum se reúne con gobernadores de la 4T para revisar avances del IMSS Bienestar. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con gobernadoras y gobernadores de los estados mexicanos incorporados al IMSS Bienestar en Palacio Nacional.

En dicha reunión, se dio seguimiento a los avances del sistema de salud, que busca brindar atención médica, medicamentos y suministros gratuitos a las personas que no cuentan con seguridad social.

“Nos reunimos con gobernadoras y gobernadores incorporados al IMSS Bienestar para dar seguimiento a los avances de este sistema de salud”, escribió Claudia Sheinbaum en la red social X.

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Entre los gobernadores y gobernadoras asistentes se encontraron:

  • Irinda Viscaíno Silva, Colima
  • Clara Brugada, CDMX
  • Mara Lezama, Quintana Roo
  • Margarita González Saravia, Morelos
  • Evelyn Salgado Pineda, Guerrero
  • Layda Sansores, Campeche
  • Marina del Pilar Avila, Baja California
  • Lorena Cuéllar, Tlaxcala
  • Yeraldine Bonilla, Sinaloa
  • Víctor Manuel Castro, Baja California Sur
  • Joaquín Diaz Mena, Yucatán
  • Ricardo Gallardo, San Luis Potosí
  • Alfonso Durazo, Sonora
  • David Monreal, Zacatecas
  • Eduardo Ramírez, Chiapas
  • Salomón Jara, Oaxaca
  • Julio Menchaca, Hidalgo
  • Alejandro Armenta, Puebla
  • Américo Villarreal, Tamaulipas

¿Qué es el IMSS Bienestar?

Es un programa que otorga atención médica de primer y segundo nivel a personas que no tienen ninguna seguridad social, es decir, si tú no cuentas con afiliación al IMSS o al ISSSTE, puedes ser tomado en cuenta por este programa.

Los servicios que otorga IMSS Bienestar son totalmente gratuitos; se hacen labores de prevención de enfermedades, promoción de la salud y también seguimiento médico.

En la Ciudad de México se invertirán 8 mil millones de pesos para el equipamiento de 256 Centros de Salud locales, las cuales se convertirán en unidades que integren el programa IMSS Bienestar.

A través de IMSS Bienestar, se basificarán a cuatro mil personas que trabajaban por honorarios y ganarán 36 mil pesos mensuales, cuando con el sueldo anterior se les pagaba 15 mil pesos en ese mismo lapso de tiempo.

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JVR

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