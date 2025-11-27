Alejandro Gertz Manero renuncia como titular de la Fiscalía General de la República

Alejandro Gertz Manero renuncia a la titularidad de la Fiscalía General de la República.

Alejandro Gertz Manero envió al Senado su carta de renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que ocupó 7 años.

De acuerdo con el documento, la renuncia de Gertz Manero se hará efectiva a partir de este 27 de noviembre del 2025, pues recibió la oportunidad de representar a México ante “un país amigo” como Embajador.

“Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, la cual se está tramitando en este momento”, se lee en el documento que recibió el Senado.

Esta es la carta de renuncia de Alejandro Gertz Manero. ı Foto: Especial.

Su salida, que ocurre 2 años antes de que concluya su periodo, se dio después de que un grupo de legisladores fue a negociar con él, para evitar la remoción del puesto.

¿Qué sigue después de la renuncia de Alejandro Gertz Manero?

En este escenario, se informó que el Senado de la República deberá avalar la renuncia, en los términos que establece la ley.

Ahora, inició un periodo de hasta 20 días para que se designe al sustituto de Alejandro Gertz Manero. A detalle, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene 10 días para enviar una terna de donde saldrá el próximo fiscal general de la República, una vez que el Senado selecciones a 10 personas. Posteriormente, el balón vuelve al Senado, que debe elegir al nuevo titular por mayoría calificada en un plazo máximo de 10 días, tras realizar comparecencias.

En este escenario comenzaron a sonar los siguientes nombres:

Ernestina Godoy, consejera Jurídica de la Presidencia

Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia

Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

Hasta el momento, solo se ha informado que el nuevo fiscal general de la República deberá estar al frente de la FGR por un periodo de 9 años y no por el tiempo que le restaba a Alejandro Gertz Manero.

Claudia Sheinbaum reconoce trabajo de la FGR

Más temprano, Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, reconoció el trabajo de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR; sin embargo, afirmó que se “necesita más coordinación de las fiscalías estatales y la Fiscalía General”.

“Pienso yo que necesitamos mucha más coordinación de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, hay temas de seguridad que es muy importante que haya una coordinación mayor, en eso estamos trabajando desde que llegamos entonces vamos a esperar el día de hoy”, dijo la titular del Ejecutivo en la conferencia mañanera de este jueves.

JVR