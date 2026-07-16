FGR tiene que revisar responsabilidad de Gertz Manero en entrega de ‘El Jando’: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) es quien debe evaluar el grado de responsabilidad del exfiscal y hoy embajador de México en Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, en la entrega a Estados Unidos de Mauro Alberto Núñez Ojeda, ‘El Jando’, señalado como el piloto que sacó de México a los narcotraficantes Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue consultada sobre si consideraba que exista algún peso sobre el exfiscal por el que debería ser llamado a rendir cuentas, a lo que respondió que la instancia a cargo de Ernestina Godoy es quien tiene que valorarlo.

“Pues tiene que revisarlo la fiscal. La Fiscalía ayer dijo lo que ocurrió, tal cual ocurrió. Y si hay alguna responsabilidad, pues tiene que determinarlo la propia fiscalía”, declaró.

Remarcó que se cuentan con los materiales que respaldan el informe brindado por la FGR en la tarjeta emitida este miércoles respecto a la entrega de ‘El Jando’, de quien se supo hasta más de un año después de su captura y luego de ya haber sido entregado a EU que era el piloto que sacó a ‘El Mayo’.

"Tiene que revisarlo la fiscal":☝🏻 La presidenta Sheinbaum señala que será la propia FGR la encargada de determinar si se llamará a rendir cuentas a Alejandro Gertz Manero por el caso de "El Jando".#GF pic.twitter.com/VWv8Hzdspm — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 16, 2026

En ese marco, afirmó que hay la posibilidad de que también se conozca una nueva declaración del criminal en Estados Unidos.

“Ayer mencionó la Fiscalía que esta persona fue interrogada dentro del marco jurídico. Esta persona dijo no pertenecer a ningún grupo delictivo, de acuerdo con lo que dice la Fiscalía. Y están todas las grabaciones y todo lo que tenga que hacerse, incluso poder, en su caso, ir a conocer una nueva declaración. Hay esa posibilidad en los Estados Unidos. Pero quien debe determinar si hay algún problema relacionado con la investigación que se está haciendo, pues es la fiscalía”, reiteró.

A una consulta directa sobre si se tiene satisfecha con el trabajo que realizó Gertz Manero, refirió que la situación ocurrió como fue, pero por encima de eso el cuestionamiento central de su gobierno es si el FBI intervino en el territorio nacional para conducir la operación con la que se extrajo al cofundador del Cártel de Sinaloa y al hijo de ‘El Chapo’ para que Estados Unidos lo capturara ya dentro de su territorio.

“Pues es lo que ocurrió. Entonces, más allá del tema de la persona que llevó el avión, porque si no se reorienta a la parte central que nosotros hemos planteado. El elemento central de lo que hemos planteado es si hubo participación del gobierno de los Estados Unidos en la entrega de estas estos dos presuntos delincuentes a Estados Unidos”, dijo.

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LMCT