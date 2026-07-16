Admite que varios casos permanecen sin sanción

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, durante la conferencia matutina donde se presentó y firmó la Ley General para sancionar y reparar el daño por feminicidio que será enviada al Congreso de la Unión para el próximo periodo de sesiones.

A PESAR de que los feminicidios en México han disminuido, varios permanecen sin una sanción aplicada, reconoció la Presidenta Claudia Sheinbaum; además, recordó que uno de sus compromisos al tomar el máximo cargo del país fue proteger a las mujeres contra la violencia y, por ello, es que enviará la iniciativa para crear una ley que atienda los crímenes que atentan contra este sector de la población.

“Como primera mujer Presidenta asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres frente contra la violencia. Y, para ello, lo primero que hicimos fue llevar a la Constitución los derechos de las mujeres, que no estaban establecidos”, comentó.

El Tip: Durante mayo, México registró el asesinato de 59 mujeres, sumando 267 feminicidios en lo que va del año.

La mandataria señaló que el peor delito contra la mujer es cuando se le arrebata la vida por el hecho de ser mujer y, en ese contexto, es que se han insertado las diversas reformas y políticas adoptadas en su Gobierno para robustecer el combate a esta forma de la violencia.

“El peor delito de violencia contra las mujeres, la peor forma de discriminación, de trato indigno hacia una mujer, es la muerte, el feminicidio. Que significa: asesinar, quitarle la vida a una mujer por el sólo hecho de ser mujer. Es un delito de odio asociado a ser mujer”, dijo.

Enfatizó que es importante igualar en todos los estados los protocolos con los que se investigan estos crímenes, ya que hay fiscalías en donde las muertes violentas de mujeres son catalogadas como suicidios, a pesar de que se cuenta con los indicios para aprehender a los responsables.

“En algunas Fiscalías se sigue catalogando la muerte violenta de una mujer como ‘suicidio’; o la muerte violenta de una mujer, aun y cuando todos los indicios tienen que ver con un familiar directo, se tardan mucho en reconocer la exposición de los familiares respecto a la violencia que pudiera haber vivido la mujer previamente. Esta Ley lo que hace es: Garantizar que en todas las Fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio. Evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio”, dijo.

Comentó que en la mayoría de los casos, los feminicidios se cometen por familiares directos y, aunque haya antecedentes de violencia, hay veces en las que las fiscalías no actúan con oportunidad.