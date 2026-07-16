Actividad sísmica

Temblor en México HOY 16 de julio: Noticias AL MOMENTO de sismos

Revisa el registro de los movimientos más relevantes del día; entérate de la magnitud y epicentro de los sismos reportados por el SSN

Actividad sísmica en México
Actividad sísmica en México Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 16 de julio, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.3 a 23 km al noreste de Pijijiapan, Chiapas aproximadamente a las 02:17 horas.

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¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

  • Sismo intensidad 3.8 grados a 15 km al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca a las 04:32 horas
  • Sismo intensidad 4.0 grados a 119 km al suroeste de Gabriel Leyva Solano (Benito J), Sinaloa a las 03:41 horas
  • Sismo intensidad 3.8 grados a 90 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas a las 02:05 horas
  • Sismo intensidad 3.7 grados a 73 km al sureste de San Felipe, Baja California a las 01:39 horas
  • Sismo intensidad 3.6 grados a 13 km al suroeste de Juan Rodríguez Clara, Veracruz a las 00:04 horas

Medidas de prevención

  • Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

  • Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

  • En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

  • Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

  • Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

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LMCT

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