Gobierno de CSP halla más de 4 mil 600 descargas contaminantes en ríos Tula, Atoyac y Lerma Santiago

Más de 4 mil 600 tiraderos y descargas contaminantes, entre otros problemas, han sido encontradas durante las operaciones de restauración en los ríos Tula, Atoyac y Lerma Santiago, los tres afluentes más dañados por desechos y hasta agentes nocivos que han llevado a que 22 por ciento de los suelos a su alrededor ya se encuentren en riesgo de deforestación.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, comentó durante la conferencia presidencial, que estos tres ríos son parte de la “deuda histórica” que se tiene con la población y refirió que el Lerma Santiago, que atraviesa mil 360 km y beneficia a 21.4 millones de habitantes a lo largo de seis entidades federativas, es entre los mayores retos a atender.

En un balance de los hallazgos durante el saneamiento de estos tres torrentes, expuso que se han encontrado 479 tiraderos clandestinos, a donde la población acude a desechar residuos, además de 3 mil 202 tiraderos o descargas. Entre los responsables, se identificaron 460 industrias potencialmente contaminantes.

La funcionaria comentó que sí se han impuesto sanciones a empresas, derivado de 60 revisiones detalladas realizadas hasta ahora, y entre las que algunas ya llevaron a clausuras. Sin embargo, las multas que también se han impuesto son integradas a la Tesorería de la Federación y en otros casos se hacen pactos con las empresas para que arreglen el problema y compensen con ayuda a la construcción de obras y contribuyan a la reforestacion.

Alicia Bárcena sostuvo que se cambió la visión para atender la contaminación, al no sólo abordar los ríos, sino todo el sistema de cuenca con planes integrales que abonen, aunque reconoció que la labor no será sencilla.

Conferencia en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

“El gobierno de México impulsa una estrategia integral que actúa sobre toda la cuenca y no solo sobre el cauce del río, una estrategia que articula infraestructura de saneamiento, restauración ambiental, inspección y vigilancia, ordenamiento territorial, política pública, participación comunitaria y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, porque la restauración de estos ríos no se logrará en meses”, comentó.

Recordó que la inversión para este último año ha sido de 2 mil 46 millones de pesos, pero la meta para el sexenio es de 20 mil millones, con 93 proyectos y en beneficio de 25 millones de personas.

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FGR