Alicia Bárcena pide reducir desigualdades y avanzar hacia una transición ecológica justa

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, llamó a fortalecer la integración latinoamericana, reducir brechas estructurales y colocar la justicia ambiental dentro de las decisiones públicas, durante la sesión solemne del Senado de la República por el 75 aniversario de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México.

Ante legisladores, representantes diplomáticos y personal del organismo, Bárcena afirmó que la oficina regional mantiene vigencia por su papel técnico y político ante los desafíos de América Latina y el Caribe. “La desigualdad sigue siendo la principal barrera para liberar todo nuestro potencial”, expresó la funcionaria, quien dirigió la CEPAL durante 14 años.

Desde la tribuna, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destacó que la subsede en México nació en 1951 como un espacio de pensamiento para Mesoamérica y el Caribe de habla hispana. Señaló que su trabajo permitió articular diagnósticos, metodologías y propuestas sobre pobreza, migración, política fiscal, salario mínimo, cambio climático e igualdad sustantiva.

Junto a @JoseMSalazarX, @LauraI_Castillo, @RaquelSerur3 y Alfredo Navarrete, participé en la Ceremonia por el 75 Aniversario de la sede de @cepal_onu en 🇲🇽. Sigue vigente mi convicción: ¡el horizonte es la igualdad; el camino es el cambio estructural con sostenibilidad ambiental! pic.twitter.com/dXGutADS7t — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) June 17, 2026

Bárcena reconoció a José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL; a Jorge Mario Martínez, personal de la oficina en México; a la senadora Amalia García, y a Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, a quien felicitó de forma pública. También recordó a Ifigenia Martínez, en el día en que habría cumplido 101 años.

La funcionaria dijo que México ha sostenido una relación “especialmente fecunda” con la CEPAL por su papel en debates sobre desarrollo, sostenibilidad e integración. La secretaria mencionó a Gustavo Martínez Cabañas, Víctor Urquidi, Juan Noyola, Ramón Fernández y Fernández, David Ibarra e Ifigenia Martínez como parte de una escuela de pensamiento que reivindicó la autonomía regional.

Sobre los retos actuales, Bárcena afirmó que América Latina y el Caribe requiere respuestas colectivas frente a la desigualdad, la pobreza, la migración, la violencia y el cambio climático. “La migración no puede ser una obligación, tiene que ser una opción”, sostuvo al recordar el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica y México, pactado por México, Guatemala, Honduras y El Salvador al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Para la funcionaria, la agenda social no puede separarse de la ambiental. “No puede haber justicia social sin justicia ambiental”, dijo al referirse al Acuerdo de Escazú, instrumento regional sobre acceso a la información, participación ciudadana y justicia en asuntos ecológicos. Bárcena añadió que la CEPAL tiene una responsabilidad renovada ante una transición ecológica justa, con crecimiento económico, protección del entorno y reducción de desigualdades.

Bárcena retomó una cita del escritor mexicano Carlos Fuentes para cerrar su mensaje. “No hay presente vivo con pasado muerto, ni futuro posible que no contenga la experiencia del pasado y la esperanza del presente”. La secretaria concluyó que la tarea heredada por la CEPAL mantiene una definición central. “El horizonte es la igualdad, el camino, el cambio estructural”.

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MSL