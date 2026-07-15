CSP pide a FGR aclarar demora en identificación de ‘Jando’, piloto que sacó a ‘El Mayo’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la Fiscalía General de la República también debe dejar claro cómo fue el proceso para verificar la identidad de Mauro Alberto Núñez, alias ‘Jando’, uno de los extraditados a Estados Unidos, y respecto de quien se demoraron 16 meses en saber que fue el piloto a cargo de la aeronave en la que Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue sacado del país hacia la unión americana, donde finalmente fue arrestado por las autoridades de ese país en 2024.

Esta mañana, la FGR presentó un informe sobre la entrega de ‘El Jando’, de quien se establece que la captura en México ocurrió tras un enfrentamiento en Culiacán, Sinaloa, registrado el 8 de febrero de 2025, es decir siete meses después de que el cofundador del Cártel de Sinaloa fue llevado de manera irregular hacia Estados Unidos.

La instancia especificó que el criminal se identificó con otro nombre al momento de su captura, pero después se conoció la verdadera, lográndose saber que era miembro del Cártel de Sinaloa, respecto de la cual se desmarcó. Para agosto de ese mismo año, formó parte de los 25 delincuentes de alta peligrosidad que México envió a Estados Unidos.

Sin embargo, fue hasta junio de este 2026, 16 meses después de su detención, que la FGR encontró coincidencias entre ‘El Jando’ y el piloto que sacó a Zambada, junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, del país.

Consultada sobre si esto no habla de que no se llevó a cabo el procesamiento del criminal de una manera adecuada, la mandataria federal comentó que la Fiscalía es la que debe de aclarar.

No obstante, respaldó que la entrega de Mauro Alberto y los demás delincuentes se hizo en apego a la Ley de Seguridad Nacional y bajo el consenso del Consejo de Seguridad Nacional.

“Que la Fiscalía aclare… La entrega de estos delincuentes a Estados Unidos por parte del Consejo Nacional de Seguridad, pues, se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la ley de seguridad nacional. En esos en esas reuniones, como lo comenté desde su momento, desde la 1º entrega, participó directamente el gabinete de seguridad. No participé personalmente en esas reuniones, y ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debía enviarse, y cada 1 de ellos con el análisis de riesgo. Eso es lo que comenta la fiscalía, y ellos ya tendrán que dar más información, sobre todo”, dijo.

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FGR