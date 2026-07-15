FGR confirma a ‘Jando’ como piloto que llevó a ‘El Mayo’ Zambada a EU

La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a Mauro Alberto Nuñez Ojeda o Alejandro, alias “Jando”, como el piloto que trasladó a Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, y Joaquín Guzmán López desde Culiacán, Sinaloa, hasta Nuevo México, Estados Unidos, el 25 de julio de 2024.

El hallazgo surgió en junio de 2026, cuando Ernestina Godoy Ramos, actual titular de la FGR, y su equipo revisaron las carpetas relacionadas con el caso. Los expedientes contenían indicios de coincidencia de voz y huellas dactilares entre el detenido y la persona que condujo la aeronave.

Nuñez Ojeda también utilizaba el nombre de Alejandro Ojeda Ávila para evadir la justicia. Fuerzas del Ejército y la Guardia Nacional lo capturaron el 8 de febrero de 2025 en la localidad de Jesús María, Culiacán, después de un ataque perpetrado por hombres armados que viajaban en un vehículo blindado.

El saldo del operativo fue de un militar muerto y cinco elementos más sufrieron lesiones durante el enfrentamiento.

🚨✈️ La FGR identificó a Mauro Alberto Nuñez Ojeda, alias “Jando”, como el piloto que habría trasladado a “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López de Culiacán a Nuevo México en julio de 2024.

La dependencia señaló que la identificación se logró mediante peritajes de voz y huellas… pic.twitter.com/qVbzELReFt — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 15, 2026

Durante su presentación ante el Ministerio Público federal, el sospechoso proporcionó una identidad distinta. Dictámenes periciales posteriores permitieron establecer sus datos verdaderos, según el comunicado emitido este miércoles.

Autoridades federales lo ubicaron como integrante del Cártel de Sinaloa, específicamente en la célula de “Los Menores “, con un “alto nivel” dentro de la organización y lo consideraron un “riesgo para la seguridad nacional”. Un juez lo vinculó a proceso por diversos delitos. En un interrogatorio, “Jando” negó cualquier relación con ese grupo criminal.

México lo entregó a Estados Unidos en agosto de 2025 junto con otras 25 personas consideradas de alta peligrosidad. La operación tuvo como fundamento la Ley de Seguridad Nacional.

Pese a la deportación, la FGR precisó que las investigaciones permanecen abiertas. La dependencia conserva grabaciones, peritajes, entrevistas y otros datos incorporados en los expedientes, además de que puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT