Claudia Sheinbaum firma iniciativa de ley contra el feminicidio

La Presidenta Claudia Sheinbaum firmó la mañana de este miércoles en Palacio Nacional la iniciativa de ley general de feminicidios para la homologación del tipo penal en las 32 entidades de la República, la cual será enviada al Congreso de la Unión para su aprobación.

Durante la conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum recordó que en mayo se reformó la Constitución, para que este delito pudiera investigarse de la misma manera en todo el país por medio de una ley general.

“Vamos a presentar el día de hoy la iniciativa de sanción al feminicidio, recuerdan que hicimos una modificación a la Constitución, para que el feminicidio pudiera investigarse de la misma manera en todo el país a través de una ley general. Esa iniciativa fue aprobada por todas las fuerzas políticas del congreso de la Unión”, se dijo este día en Palacio Nacional

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FGR