Alejandro Gertz va como Embajador de México en Gran Bretaña, anuncia Sheinbaum

Alejandro Gertz Manero en imagen de archivo.
Alejandro Gertz Manero en imagen de archivo. Foto: Cuartoscuro
Por:
Tania Gómez

Alejandro Gertz Manero, extitular de la Fiscalía General de la República, será embajador de México en Gran Bretaña, anunció este miércoles la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ya fue aprobado el beneplácito. Va a Gran Bretaña, Inglaterra”., dijo la Presidenta este miércoles en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Al ser cuestionada en torno a dicho nombramiento como diplomático y si se conoce ya a dónde será enviado, la Presidenta Claudia Sheinbaum agregó que tiene que aprobarlo el Senado.

