¿Alejandro Gertz Manero será embajador de México en Reino Unido? Esto se sabe

Tras renunciar a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero sería designado embajador de México en Reino Unido, según el columnista Carlos Mota.

Una fuente anónima citada por el analista financiero confirmó el nombramiento a partir de enero de 2026, en reemplazo de la diplomática Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien encabeza la representación mexicana en Londres desde el 23 de abril de 2021.

El 19 de diciembre, durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que fue ella quien planteó directamente al exfiscal la posibilidad de asumir la titularidad de una Embajada, aunque sin precisar de qué país.

Explicó que el nombramiento forma parte de un acuerdo “entre los dos” tras una reunión previa, y aseguró que se trata de un reconocimiento a su labor al frente de la FGR.

“.. en reconocimiento por el trabajo que ha hecho y un acuerdo entre los dos, de que él, le interesaba irse a una Embajada. Y lo va a hacer muy bien”, comentó.

Días antes, Sheinbaum aclaró que únicamente se está a la espera del “beneplácito” del país al que Alejandro Gertz Manero fue propuesto como embajador, que la Presidencia podría recibir en los próximos días.

“Estamos esperando el beneplácito del país al que lo propusimos. Entonces, estamos esperando el beneplácito y ya vamos a poder informar qué país. Normalmente se hace así. Entonces, yo creo que ya en estos días ya vamos a poderlo conocer”. señaló durante su conferencia del 16 de diciembre.

Gertz Manero dejó la titularidad de la FGR el pasado 27 de noviembre. Tras su salida, el cargo fue asumido inicialmente de manera interina y posteriormente ratificada por el Congreso por la exconsejera jurídica Ernestina Godoy Ramos.

En una carta dirigida al Senado de la República, el exfiscal informó que su renuncia obedeció a la propuesta de la Presidenta para desempeñarse como embajador de México ante “un país amigo”. “Dicha propuesta me permitirá continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y agradezco”, expresó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr