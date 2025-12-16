Gertz Manero sigue en espera del beneplácito del país de destino para asumir como Embajador, aclara Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que se sigue en espera del “beneplácito” del país al que será enviado como embajador el extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para que se oficialice el inicio de su labor como representante diplomático.

Cuestionada por el tema en la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se está en espera del aval del país al que será enviado Gertz Manero, y que éste, aclaró, podría ser recibido en los próximos días.

Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República. ı Foto: Cuartoscuro

“Estamos esperando el beneplácito del país al que lo propusimos. Entonces vamos a poder informar qué país es. Normalmente así se hace, entonces yo creo que en estos días vamos a poderlo dar a conocer”, explicó la presidenta.

Asimismo, fue cuestionada por la prensa sobre si había algún tipo de investigación contra Gertz Manero por su gestión al frente de la Fiscalía, pero no respondió, y pidió esperar al anuncio del país al que será enviado.

Alejandro Gertz Manero dejó la titularidad de la Fiscalía General de la República el 27 de noviembre, después de lo cual asumió el cargo, primero como interina y luego ratificada por el Congreso, la exconsejera jurídica Ernestina Godoy.

En una carta dirigida al Senado de la República, Gertz Manero dio a conocer que renunció a su cargo tras haber sido propuesto por la presidenta para ser Embajador de México ante “un país amigo”.

“Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y agradezco”, dijo el exfiscal.

am