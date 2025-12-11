¿Dónde quedó el exfiscal?

Nos piden no dejar de lado, en medio de tanta efervescencia política y de seguridad en el país, que por ahí quedó pendiente la designación del exfiscal Alejandro Gertz Manero a la embajada de algún país amigo, pues por eso renunció, ¿no? Comentan que precisamente de esto le preguntaron ayer al senador de Morena, Adán Augusto López, quien respondió que la Cámara alta aún no recibe una propuesta formal para nombrar al antiguo fiscal entre la plantilla de diplomáticos de México. López Hernández también dejó ver que esta propuesta podría postergarse hasta 2026, no sólo porque este año está a un suspiro de culminar, sino porque ese trámite es largo, pues no sólo se trata de decir a qué país se va, sino que ese determinado país lo acepte. Además, ya terminó el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de trabajo de la LXVI Legislatura. Y el siguiente habrá de empezar hasta el 1 de febrero. A ver qué pasa después del puente Guadalupe-Candelaria, nos comentan.