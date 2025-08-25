¿Cuál es el CRIP en mi acta de nacimiento? Así puedes localizarlo

Te ayudamos a identificar el CRIP de tu acta de nacimiento.

¡Evita problemas! Mantener en regla tus documentos, así como actualizarlos constantemente, es una responsabilidad que te evitará muchos problemas a la hora de realizar trámites o registrarte para una beca o programa social. Por ello, es importante que los conozcas y los revises.

Particularmente, el acta de nacimiento es uno de los documentos que más frecuentemente se piden en los registros para becas u otro tipo de programas sociales. Por lo anterior, es importante que conozcas este documento, para que sepas cuándo es momento de actualizarlo y solicitar una corrección.

Imagen ilustrativa de un acta de nacimiento. ı Foto: Cuartoscuro

Una de las dudas más frecuentes es cuál es el CRIP, frecuentemente confundido con el CURP. Acá te contamos para que sepas distinguir entre cada uno de ellos.

¿Qué es el CRIP del acta de nacimiento y dónde lo encuentro?

El CRIP es la Clave de Registro e Identificación Personal. Es un número que identifica de manera exclusiva el acta de nacimiento de una persona.

Imagen ilustrativa de un acta de nacimiento. ı Foto: Cuartoscuro

Este identificador fue establecido en los años 80, antes del CURP (Clave Única de Registro de Población) y servía para identificar, a través de números, la persona a la que se estaba registrando, así como otros detalles del acta.

Así, las actas de nacimiento siguen mostrando el CRIP, aunque en su mayoría se considera un elemento en desuso, pues la mayoría de las veces se prefiere el uso del CURP. Lo anterior a causa de que el CURP es más fácil de memorizar, dado a que utiliza letras y números, a diferencia del CRIP, que solo usa los segundos.

El número señalado en la imagen ilustrativa es el CRIP. ı Foto: Captura de pantalla

Aún así, si quieres identificar tu CRIP, toma nota de que éste se encuentra en la parte superior derecha del acta de nacimiento; es el número de 20 dígitos que se encuentra debajo de la leyenda “Identificador Electrónico”.

Recuerda que actualmente se maneja un formato único de acta de nacimiento, y es posible imprimir ese documento vía internet, a través de la plataforma Llave MX, con un costo en 2025 de 94 pesos.

Así luce la interfaz de la plataforma Llave MX. ı Foto: Captura de pantalla

Si aún así persisten las dudas sobre los elementos de tu acta de nacimiento, te recomendamos este video de la creadora de contenido Brenda Magallón titulado ¿Cómo está conformada mi Acta de Nacimiento? donde explica punto por punto dónde se ubican los diferentes componentes de este documento:

