Gobierno federal refuerza atención territorial en Michoacán con recorridos de Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, continuó este jueves su gira por Michoacán con recorridos casa por casa en Los Reyes y un encuentro con productores de frutos rojos, presidentes ejidales, líderes cañeros e integrantes del ingenio azucarero Santa Clara, en Tocumbo.
Durante la jornada, la funcionaria informó que las visitas en Los Reyes tuvieron como propósito escuchar directamente a los habitantes y conocer sus necesidades.
“Realizamos visitas casa por casa en Los Reyes, #Michoacán, para escuchar de manera directa a la gente, atender sus necesidades y llevarle programas, acciones y servicios”, señaló Rodríguez.
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En Tocumbo, la funcionaria federal sostuvo el encuentro con representantes del sector productivo de la región, como parte de la visita a la entidad instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“En el municipio de Tocumbo, #Michoacán, tuvimos un encuentro con productores de frutos rojos, presidentes ejidales, líderes cañeros e integrantes del ingenio azucarero Santa Clara”, informó.
Rodríguez también acompañó a brigadistas del Gobierno federal que recorren las comunidades para identificar a niñas y niños que no asisten a la escuela y a jóvenes que no tienen empleo.
“Todos los días recorren las comunidades para identificar a niñas y niños que no van a la escuela o a jóvenes que no tienen empleo, para brindarles alternativas”, indicó.
La secretaria señaló que estas actividades forman parte de la estrategia Atención a las Causas, mediante la cual el Gobierno federal busca acercarse a las comunidades y atender temas relacionados con salud, empleo, educación, deporte y recreación.
La jornada de este jueves da continuidad a la gira que Rodríguez inició en Michoacán, donde mantiene reuniones con distintos sectores de la región para conocer sus demandas y necesidades.
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MSL