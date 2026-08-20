Decomisan 52.5 millones de cigarros apócrifos en Lázaro Cárdenas, Michoacán

El aseguramiento de 52 millones 500 mil cigarros apócrifos en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se convirtió en el mayor decomiso individual de este tipo reportado públicamente en México durante 2026. El cargamento procedía de Vietnam y las autoridades lo localizaron durante una operación de transbordo.

Hasta ahora, el primer sitio correspondía a otro golpe ocurrido en el mismo puerto michoacano el pasado 6 de agosto, cuando autoridades federales localizaron 9 millones 948 mil piezas dentro de una importación declarada como vasos para beber. La cifra de este jueves supera más de cinco veces aquel registro.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), integrantes del Gabinete de Seguridad y personal de la terminal portuaria, identificó la mercancía después de revisar documentación, antecedentes comerciales y perfiles operativos relacionados con el envío.

En seguimiento a las acciones operativas en Michoacán, en Lázaro Cárdenas, elementos de @AduanasMx y @SEMAR_mx, aseguraron un cargamento proveniente de Vietnam que contenía 52 millones 500 mil cigarros apócrifos.



A través del fortalecimiento de las capacidades de inteligencia… pic.twitter.com/0vTu07xOdV — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 20, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, los mecanismos de análisis de riesgo y control aduanero permitieron ubicar inconsistencias que llevaron a una inspección especializada. Tras la revisión, las instituciones determinaron que el contenedor transportaba millones de cigarrillos presumiblemente apócrifos.

Durante 2026, los mayores aseguramientos de esta mercancía habían quedado muy por debajo de ese volumen. Además del decomiso de 9.9 millones registrado a principios de agosto en Lázaro Cárdenas, el 24 de julio las autoridades localizaron 8 millones 436 mil piezas en la aduana de Manzanillo, Colima.

Otro de los golpes de mayor tamaño ocurrió este mismo 20 de agosto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde Marina y ANAM reportaron 5 millones 808 mil cigarros apócrifos. A principios de mes, dos operaciones en esa terminal permitieron asegurar otros 2 millones 880 mil, equivalentes a poco más de cuatro toneladas.

Para detectar el embarque proveniente de Vietnam, la autoridad aduanera recurrió a sistemas de trazabilidad documental, revisión de movimientos comerciales y validación de perfiles. La ANAM señaló que estas herramientas forman parte de sus esquemas permanentes de inteligencia operativa para identificar operaciones susceptibles de inspección.

Con el nuevo aseguramiento, Lázaro Cárdenas concentra los dos decomisos individuales de cigarros ilícitos más grandes reportados públicamente en el país durante este año. Entre ambos operativos, realizados con apenas dos semanas de diferencia, las autoridades localizaron 62 millones 448 mil piezas en el puerto michoacano.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL