Morena en el Senado respalda a Sheinbaum y rechaza ‘litigios de micrófono’

Sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 12 de agosto de 2026.

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y rechazó los ataques y descalificaciones emitidos, según la bancada, por actores mediáticos que buscan generar confrontación y notoriedad.

A través de un posicionamiento, los senadores expresaron su “respaldo total y decidido” a la mandataria y, sin mencionar nombres, cuestionaron que algunos actores privilegien los insultos y la provocación por encima del debate sobre políticas públicas.

“La gestión pública se valida con resultados, no con provocaciones”, sostuvo Morena, al señalar que la respuesta ante las críticas debe centrarse en hechos y resultados tangibles.

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Las senadoras y los senadores de Morena expresamos nuestro respaldo a la Presidenta @ClaudiaShein ante los ataques y descalificaciones emitidos en su contra.



Reiteramos que el ejercicio público se acredita con hechos, resultados y compromiso con el bienestar del pueblo de… pic.twitter.com/A39lFtEr7Y — Senadores Morena (@MorenaSenadores) August 20, 2026

La bancada destacó avances que, afirmó, respaldan el rumbo del gobierno federal, entre ellos una reducción de delitos de alto impacto y avances en la estrategia de seguridad; la consolidación y ampliación de programas sociales para garantizar derechos fundamentales; así como “indicadores macroeconómicos sólidos”, atracción de inversión y fortalecimiento del mercado interno.

“La mejor respuesta a la provocación son los hechos y los resultados tangibles que benefician al pueblo de México”, destacaron.

Morena también cuestionó a quienes, desde su perspectiva, convierten el debate político en un espectáculo mediático.

“Quienes recurren a la adjetivación y al insulto anteponen el espectáculo político al debate sustantivo”, señaló el grupo parlamentario.

Asimismo, la bancada afirmó que no entrará en “litigios de micrófono”.

“No perderemos el tiempo en litigios de micrófono, ni en la validación de agendas personales diseñadas para generar tráfico digital.”

Los senadores de Morena llamaron a concentrar el debate público en el contraste de ideas, propuestas e indicadores que contribuyan a elevar la calidad de la vida democrática.

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MSL