Morena continúa Asambleas este domingo por soberanía nacional y contra ‘desinformación de la derecha’

Morena continúa este domingo con sus Asambleas Informativas y de Organización Territorial bajo la premisa de organizar a los simpatizantes “en defensa de la transformación y la soberanía nacional” y para “combatir la campaña de desinformación de la derecha”, de forma que este día se realizan eventos en 20 estados.
Ayer, a través de una tarjeta informativa, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena informó el inicio de las Asambleas para el fin de semana, distribuidas entre los días sábado 15 y domingo 16 de agosto.
Detalló que el objetivo de las asambleas es “fortalecer la organización territorial y la participación de la militancia en la defensa de nuestra patria”.
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También, “explicar a la población los retos actuales en materia de soberanía nacional, particularmente frente a presiones externas, y escuchar las demandas de las comunidades para retroalimentar la agenda legislativa y de gobierno”.
Las “presiones externas” a las que alude el CEN son un tema contra el cual legisladores, gobernadores y representantes de Morena han cerrado filas en los últimos días, frente a lo que han llamado intentos de “injerencia”, en referencia el retiro de visas a políticos mexicanos o amagos de funcionarios estadounidenses.
Al respecto, el guinda enfatizó que uno de los principales objetivos de estas Asambleas es “combatir la campaña de desinformación permanente de la derecha nacional y fortalecer la revolución de las conciencias”.
El CEN de Morena detalló que las Asambleas Informativas se llevarán a cabo “en cabeceras municipales, colonias y comunidades de todo el país”, y estas serán encabezadas por “dirigentes estatales, municipales y representantes de los sectores organizados de Morena”.
¿En qué estados se llevan a cabo las Asambleas Informativas de Morena HOY domingo 16 de agosto?
De acuerdo con un documento compartido por el CEN de Morena, este domingo las Asambleas Informativas se llevarán a cabo este día en 20 estados:
- Chiapas
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Coahuila
- Durango
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Estado de México
- Michoacán
- Morelos
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- San Luis Potosí
- Sonora
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
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