Morena continúa Asambleas este domingo por soberanía nacional y contra ‘desinformación de la derecha’

Morena continúa este domingo con sus Asambleas Informativas y de Organización Territorial bajo la premisa de organizar a los simpatizantes “en defensa de la transformación y la soberanía nacional” y para “combatir la campaña de desinformación de la derecha”, de forma que este día se realizan eventos en 20 estados.

Ayer, a través de una tarjeta informativa, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena informó el inicio de las Asambleas para el fin de semana, distribuidas entre los días sábado 15 y domingo 16 de agosto.

Con el pueblo todo; sin el pueblo nada. 🇲🇽❤️

En cada Asamblea Informativa reafirmamos nuestro compromiso de seguir organizados y unidos por la defensa de la Transformación y la soberanía nacional.#PorLaDefensaDeLaSoberanía#HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/5ZtuGtQuFJ — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) August 16, 2026

Detalló que el objetivo de las asambleas es “fortalecer la organización territorial y la participación de la militancia en la defensa de nuestra patria”.

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También, “explicar a la población los retos actuales en materia de soberanía nacional, particularmente frente a presiones externas, y escuchar las demandas de las comunidades para retroalimentar la agenda legislativa y de gobierno”.

En cada Asamblea Informativa fortalecemos la unidad y la organización que hacen avanzar nuestro movimiento. ❤️🇲🇽



Con un pueblo consciente, organizado y participativo, seguimos defendiendo la Transformación y construyendo el futuro de México.#PorLaDefensaDeLaSoberanía… pic.twitter.com/0QnFGlrJK5 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) August 16, 2026

Las “presiones externas” a las que alude el CEN son un tema contra el cual legisladores, gobernadores y representantes de Morena han cerrado filas en los últimos días, frente a lo que han llamado intentos de “injerencia”, en referencia el retiro de visas a políticos mexicanos o amagos de funcionarios estadounidenses.

Al respecto, el guinda enfatizó que uno de los principales objetivos de estas Asambleas es “ combatir la campaña de desinformación permanente de la derecha nacional y fortalecer la revolución de las conciencias”.

📌📰 El CEN de Morena comparte la siguiente Tarjeta Informativa:



Morena convoca a 202 Asambleas Informativas este fin de semana en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional pic.twitter.com/cTIcbuljdj — Morena (@PartidoMorenaMx) August 15, 2026

El CEN de Morena detalló que las Asambleas Informativas se llevarán a cabo “en cabeceras municipales, colonias y comunidades de todo el país”, y estas serán encabezadas por “dirigentes estatales, municipales y representantes de los sectores organizados de Morena”.

¿En qué estados se llevan a cabo las Asambleas Informativas de Morena HOY domingo 16 de agosto?

De acuerdo con un documento compartido por el CEN de Morena, este domingo las Asambleas Informativas se llevarán a cabo este día en 20 estados:

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Estado de México

Michoacán

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

San Luis Potosí

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

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