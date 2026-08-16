En 20 estados hoy

Morena continúa Asambleas este domingo por soberanía nacional y contra ‘desinformación de la derecha’

Morena llevará a cabo este domingo Asambleas Informativas y de Organización Territorial en 20 estados; buscan “combatir la campaña de desinformación permanente de la derecha nacional”

Una Asamblea Informativa de Morena en Jalisco.
Una Asamblea Informativa de Morena en Jalisco. Foto: X @A_MontielR
Por:
Arturo Meléndez

Morena continúa este domingo con sus Asambleas Informativas y de Organización Territorial bajo la premisa de organizar a los simpatizantes “en defensa de la transformación y la soberanía nacional” y para “combatir la campaña de desinformación de la derecha”, de forma que este día se realizan eventos en 20 estados.

Ayer, a través de una tarjeta informativa, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena informó el inicio de las Asambleas para el fin de semana, distribuidas entre los días sábado 15 y domingo 16 de agosto.

Detalló que el objetivo de las asambleas es “fortalecer la organización territorial y la participación de la militancia en la defensa de nuestra patria”.

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También, “explicar a la población los retos actuales en materia de soberanía nacional, particularmente frente a presiones externas, y escuchar las demandas de las comunidades para retroalimentar la agenda legislativa y de gobierno”.

Las “presiones externas” a las que alude el CEN son un tema contra el cual legisladores, gobernadores y representantes de Morena han cerrado filas en los últimos días, frente a lo que han llamado intentos de “injerencia”, en referencia el retiro de visas a políticos mexicanos o amagos de funcionarios estadounidenses.

Al respecto, el guinda enfatizó que uno de los principales objetivos de estas Asambleas es “combatir la campaña de desinformación permanente de la derecha nacional y fortalecer la revolución de las conciencias”.

El CEN de Morena detalló que las Asambleas Informativas se llevarán a cabo “en cabeceras municipales, colonias y comunidades de todo el país”, y estas serán encabezadas por “dirigentes estatales, municipales y representantes de los sectores organizados de Morena”.

¿En qué estados se llevan a cabo las Asambleas Informativas de Morena HOY domingo 16 de agosto?

De acuerdo con un documento compartido por el CEN de Morena, este domingo las Asambleas Informativas se llevarán a cabo este día en 20 estados:

  • Chiapas
  • Chihuahua
  • Ciudad de México
  • Coahuila
  • Durango
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Jalisco
  • Estado de México
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nuevo León
  • Oaxaca
  • Puebla
  • San Luis Potosí
  • Sonora
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Yucatán
  • Zacatecas

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