Una visa no define a una persona, dice Sheinbaum tras retiro de visa a Andy López Beltrán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que una visa “no define a una persona”, luego de que Andrés Manuel López Beltrán informó sobre el retiro de ese documento para ingresar a Estados Unidos.

Durante la inauguración de la primera etapa del Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas, la mandataria sostuvo que la defensa de la soberanía implica mantener la convicción de que “en México no hay nadie más que mande que el pueblo”.

“Se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México, en saber que una visa no define a una persona”, expresó. “Una visa es para entrar a un país, o sea, es para entrar a otro país, nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda, que en México no hay nadie más que mande que el pueblo de México”, agregó.

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Una visa no define a una persona, en México la convicción nos dice que el pueblo manda: Presidenta Claudia Sheinbaum desde Tampico, Tamaulipas pic.twitter.com/Zc5PkyRZyr — Edomex Al Día (@edomexaldia) August 16, 2026

Lo anterior, después de que Andrés Manuel López Beltrán dio a conocer que Estados Unidos canceló su visa y, en una carta dirigida al presidente Donald Trump, afirmó que la decisión “es de carácter político”; además, señaló directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau.

En la misiva, con fecha del 13 de agosto, “Andy” sostuvo que las autoridades estadounidenses no cuentan pruebas que lo relacionen con “algún acto inmoral o delictivo”, por lo que calificó la medida como un asunto “más bien politiquero y propagandístico” .

El exsecretario de Organización de Morena también afirmó que durante su vida pública y privada se ha conducido bajo principios de honestidad que, señaló, fueron inculcados por sus padres, Rocío Beltrán Medina y Andrés Manuel López Obrador.

EU cancelará visas sin importar la persona ni sus opiniones políticas

En tanto, la Embajada de Estados Unidos en México negó que el visado sea revocado por “opiniones políticas” y aseguró será cancelado a cualquier persona “cuando existan razones para hacerlo”.

A través de la red social X, hizo referencia a la postura del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que la visa es “un privilegio, no un derecho”.

Al respecto, la representación diplomática añadió que el documento podría ser revocado “sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas”.

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena. ı Foto: Facebook, @XHVXTabascoLaGrandeDeTabasco

En su publicación, la embajada estadounidense compartió un fragmento de las declaraciones de Rubio durante una conferencia de prensa junto al entonces primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el pasado 16 de febrero.

En ese entonces, el secretario de Estado advirtió que Estados Unidos revocaría la visa a cualquier persona que actuara en contra de sus intereses o en contra de la seguridad nacional.

“Nadie tiene derecho a una visa. No existe un derecho constitucional a una visa″, declaró. “Una visa es un permiso para ingresar a nuestro país como visitante y, si realiza actividades que atenten contra los intereses nacionales o la seguridad nacional de los Estados Unidos, le revocaremos la visa . De hecho, si hubiéramos sabido que iba a hacerlo, no le hubiésemos otorgado la visa en primer lugar”, advirtió.

Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio no un derecho. https://t.co/FOSnNCrTR7 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) August 15, 2026

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cehr