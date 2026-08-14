Andy López reanuda gira en Tabasco y advierte posible ‘embestida’ a soberanía nacional

El político Andrés Manuel López Beltrán confirmó la reanudación de sus actividades territoriales en el estado de Tabasco.

Andrés Manuel López Beltrán informó que retomó su gira por el sexto distrito de Tabasco, luego del retiro de su visa norteamericana, y agradeció las muestras de solidaridad y afecto recibidas.

A través de un mensaje, López Beltrán señaló que lo ocurrido representa, desde su perspectiva, “una confirmación de la necesidad de mantenerse organizados ante lo que calificó como una posible amenaza a la soberanía nacional”.

“Amigas y amigos, primero que nada, agradecer a todas y a todas sus muestras de solidaridad, cariño y afecto ante lo ocurrido”, expresó.

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El morenista indicó que reanudó sus actividades territoriales en Tabasco y sostuvo que el episodio registrado previamente refuerza la importancia de la organización política frente a escenarios de presión extranjera.

🚨‘Andy’ López Beltrán reaparece tras la cancelación de su visa y llama a organizarse ante la "embestida”.



El hijo de Andrés Manuel López Obrador agradeció "por las muestras de apoyo" e informó que realizó recorridos por la comunidad de Vicente Guerrero, en Teapa, y Cuitláhuac,… pic.twitter.com/Wx9tkbxuPJ — Azucena Uresti (@azucenau) August 15, 2026

“Lo ocurrido es únicamente la confirmación de que necesitamos informarnos y organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, afirmó.

Andy López informó que visitó las comunidades de Vicente Guerrero, en Teapa, y Cuitláhuac, en Tacotalpa, como parte de su recorrido por el sexto distrito.

La revocación de la visa de Estados Unidos a Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha desatado una fuerte confrontación entre el oficialismo y la oposición.

Quitan visa a Andy López Beltrán

Tras confirmarse la cancelación del visado por parte del Departamento de Estado, López Beltrán publicó una carta abierta dirigida al presidente estadounidense Donald Trump catalogando la medida de “politiquera”, propagandística y una represión ideológica contra los líderes de la Cuarta Transformación.

Acusó al secretario de Estado Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau de actuar por una “fobia conservadora”.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia nacional de Morena cerraron filas con López Beltrán. La mandataria señaló que la decisión responde a intereses políticos e injerencismo extranjero.

Asimismo, el partido argumentó que el retiro de una visa es un acto administrativo discrecional del gobierno estadounidense que no constituye prueba ni sanción por ningún delito en territorio nacional.

Por su parte, dirigentes y legisladores de la oposición (PRI, PAN y MC) calificaron la acción de Washington como un indicio grave.

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, exigió que las autoridades mexicanas y la Fiscalía General de la República (FGR) abran investigaciones sobre presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias asociados a su entorno.

La oposición demandó que se frene cualquier aspiración a cargos de elección popular para evitar que López Beltrán busque el fuero constitucional.

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JVR