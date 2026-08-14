Claudia Sheinbaum: Retiro de visa a Andy López Beltrán tiene un sentido político esencialmente

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la cancelación de visas a políticos mexicanos, como lo sucedido con Andrés Manuel López Beltrán, por parte del gobierno de Estados Unidos, está motivada por intenciones políticas, más que de combate a la delincuencia, al tiempo que acusó una injerencia en la política mexicana por parte de autoridades del país vecino.

Asimismo, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que cuando se presenten acusaciones contra cualquier persona mexicana deben venir acompañadas con pruebas para ser juzgada bajo las leyes de México.

“Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho ellos le llaman a las personas políticamente expuestas. Tiene un sentido político esencialmente porque no es pareja a todos los países, si su sentido fuera relacionado con delincuente o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano Estados Unidos. Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y que ocurre en nuestro país y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana”, dijo Claudia Sheinbaum este viernes en Palacio Nacional.

Esta mañana, Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno de Estados Unidos debe presentar pruebas cuando presuma que un ciudadano mexicano ha incurrido en algún delito, sin importar su profesión, cargo o partido político.

“Entonces, ¿qué hay que hacer cuando viene una cuestión de una visa?, pues hay que ser valientes, otra cosa es que el Gobierno de Estados Unidos presente una prueba contundente contra cualquier ciudadano mexicano, cualquiera que sea su profesión, cualquiera que sea su partido político, pues que presenten pruebas y que sea juzgado de acuerdo a las leyes mexicanas, pero tiene que haber pruebas”.

La Presidenta afirmó que esas pruebas deben ser entregadas a la Fiscalía General de la República para que sean valoradas por las autoridades mexicanas y, en su caso, por un juez.

Al anticipar las reacciones por el caso de López Beltrán, Sheinbaum ironizó sobre la difusión que tendrá el retiro de la visa.

“Le quitaron la visa al hijo del Presidente. ¡Escándalo mundial!”, ironizó.

Claudia Sheinbaum insistió en que México debe colaborar y coordinarse con Estados Unidos, pero sin subordinación ni intervención en las decisiones políticas del País.

“En la política mexicana, quien decide es el pueblo de México. No tiene por qué haber injerencia de ningún país, de ninguno”, concluyó.

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó anoche que el gobierno de Estados Unidos le suspendió su visa para ingresar a ese país.

Andrés Manuel López Beltrán, quien aspira a la candidatura de su partido a una diputación federal, el próximo año, confirmó las restricciones que ahora tiene en territorio estadounidense, a través de una carta que dirigió al presidente Donald Trump, a quien cuestionó si estaba al tanto de dicha decisión.

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