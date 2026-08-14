‘Una mala parodia del padre’: Jorge Álvarez Máynez al criticar a Andy López Beltrán

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, lanzó una dura crítica contra Andrés Manuel López Beltrán, luego de que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador difundiera una carta en la que confirmó la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos.

“La carta define perfectamente lo que ese sujeto es: una mala parodia del padre”, escribió Máynez en sus redes sociales, al referirse a la misiva dirigida por López Beltrán al presidente estadounidense Donald Trump.

En la carta, López Beltrán cuestionó la decisión de las autoridades estadounidenses y sostuvo que la revocación de su visa tendría motivaciones políticas.

El también exsecretario de Organización de Morena acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de actuar de manera autoritaria y afirmó que no existen pruebas de conductas inmorales o delictivas en su contra.

La medida ocurre mientras López Beltrán se prepara para buscar una candidatura a diputado federal por el distrito seis de Tabasco rumbo a las elecciones de 2027.

El señalamiento de Máynez ocurre días después de que Movimiento Ciudadano presentó ante el INE una queja contra López Beltrán por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, relacionados con los recorridos que realiza en Tabasco rumbo a una eventual candidatura a diputado federal en 2027.

El dirigente emecista ya había cuestionado públicamente al hijo del expresidente por presuntos casos de tráfico de influencias y había exigido que se investigaran los señalamientos en su contra.

En 2023, desde el Congreso, sostuvo que debía investigarse “con la misma severidad” la presunta red de corrupción atribuida a López Beltrán.

La carta define perfectamente lo que ese sujeto es: una mala parodia del padre. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) August 14, 2026

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