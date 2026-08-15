Mario Delgado toma protesta a mil 125 egresados de UnADM y anuncia 5 mil espacios nuevos

Luego de entregar títulos y tomar protesta a mil 125 egresadas y egresados de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, anunció que esta institución de educación superior ofrecerá este año 5 mil nuevos espacios para quienes deseen continuar con sus estudios universitarios, como parte de la meta nacional de crear más de 300 mil nuevos lugares en educación superior mediante instituciones como la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), el Tecnológico Nacional de México (TecNM), las Universidades para el Bienestar Benito Juárez y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Ante más de mil 200 personas, entre egresadas, egresados y sus familias, reunidas en la explanada de la sede de la SEP en Universidad, Delgado Carrillo afirmó que este esfuerzo es producto de la política educativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que establece que todas y todos los mexicanos tienen derecho a la educación.

El secretario de Educación comentó a los asistentes a la ceremonia que la educación atraviesa una etapa de transformaciones aceleradas, particularmente por la irrupción de la tecnología y la inteligencia artificial. En este contexto, el mayor valor que se llevan las y los egresados de la UnADM no es solamente el conocimiento adquirido, sino la capacidad de aprender a aprender, adaptarse y responder a escenarios de cambio permanente.

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Mario Delgado toma protesta a mil 125 egresados de UnADM. ı Foto: Cortesía

Agregó que su disciplina, voluntad de superación y capacidad para organizar sus estudios junto con el trabajo y las responsabilidades familiares los preparan para un futuro en el que será cada vez más importante saber formular las preguntas correctas, analizar la información y utilizar la tecnología al servicio de las personas.

Resaltó que la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo coloca el derecho a la educación en el centro de la transformación, con el objetivo de que ninguna persona que quiera estudiar se quede sin hacerlo por falta de recursos o de oportunidades. Por ello, se ha ampliado la cobertura de becas en todos los niveles educativos y se impulsa la creación de nuevos espacios en educación media superior y superior.

Luego de señalar que, de las personas graduadas, 674 son mujeres y 451 hombres, la rectora de la UnADM, Lilian Kravzov Appel, afirmó que trabajan para garantizar el derecho a la educación superior de todas y todos los mexicanos, así como para contribuir a hacer de México un país más justo, porque las universidades no se limitan a aportar conocimiento, sino que también velan por sus comunidades. “Porque las y los egresados saben que su logro es personal, pero no privado”, agregó.

Afirmó que la UnADM es muestra del México plural y participativo, que construye las condiciones necesarias para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por ello, esta institución estará abierta permanentemente para todas sus egresadas y egresados , porque detrás de cada estudiante hay una persona, una historia.

Aseguró que las y los estudiantes egresan con ideales, apegados a la honestidad y convencidos de que la eficiencia no se consigue pasando por encima de otras personas. También, dijo, saben que deben hacer buen uso de la tecnología, como lo plantea hoy la Presidenta.

La titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, Andrea Genoveva Solano Rendón, hizo un reconocimiento al trabajo que realiza el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, y que permite que la educación superior llegue a más mexicanas y mexicanos. Destacó el apoyo que ofrecieron las familias para que las y los estudiantes lograran obtener su título, que es el fruto de un trabajo personal y colectivo.

Cabe señalar que, en el periodo 2025-2, la UnADM registró mil 125 egresadas y egresados. La gran mayoría obtuvo un título de licenciatura (92.62%), seguido por posgrado (5.51%) y TSU (1.87%). Por área académica, la División de Ciencias Sociales y Administrativas (DCSA) concentró a la mayoría de los graduados (54.7%), seguida por Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales (31.6%) y Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología (13.7%).

En el ámbito geográfico y demográfico, la mayor concentración de graduados se ubica en la Ciudad de México y el Estado de México , además de contar con 11 egresados en el extranjero. La franja de edad predominante se sitúa entre los 31 y 40 años (37.69%), con un rango que va desde jóvenes de 20 años hasta adultos mayores de más de 70.

Finalmente, destaca el impacto inclusivo de la institución: 45.16% de los graduados es la primera persona en su familia en obtener un título universitario. Además, se cuenta con 24 estudiantes hablantes de lenguas originarias y 24 con alguna discapacidad.

cehr